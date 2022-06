Niemcy. Zakon Braci Mniejszych wybrał homoseksualnego przełożonego

Zakon franciszkanów brązowych w Niemczech wybrał nowego przełożonego. Brat Markus Fuhrmann przyznał, że jest homoseksualistą. Zapewnił, że zostało to pozytywnie odebrane przez współbraci, którzy okazują mu wsparcie. – Otrzymuję dużo zachęty i być może ta iskra uznania może rozprzestrzenić się na inne obszary kościoła. Myślę, że to miłe – ocenił franciszkanin.

Zakonnik odniósł się do zmian, które czekają Kościół i wyzwań, które przed Nim stoją. – Chcemy być kościołem sprawiedliwym pod względem płci, który zajmuje wyraźne stanowisko po stronie biednych i cierpiących, i który jest wrażliwy na kwestie moralności seksualnej. Ponieważ dotychczasowa moralność oficjalnie nauczana nie służy życiu. Musi się zmienić lub ewoluować – mówił duchowny w rozmowie z portalem MK-Online.

Br. Fuhrmann wskazał jednak, że jego zadanie to przede wszystkim "obrona Kościoła i zakonu, który żyje Dobrą Nowiną i który chce otworzyć przestrzeń dla wzrostu".

Droga Synodalna Kościoła

– Osobiście popieram wysiłki na drodze synodalnej, opowiadam się za krytycznym przemyśleniem celibatu w kapłańskim stylu życia i opowiadam się za tym, aby kobiety miały dostęp do posługi święceń – podkreślał brat Fuhrmann. Dodał, że chciałby "promować postrzeganie tego jako szansy". – Że my jako kościół jesteśmy kolorowi, że kościół jest także queer, że tego chce Bóg, że to odpowiada różnorodności stworzenia i dlatego jest całkiem normalne – tłumaczył zakonnik.

Brat Fuhrmann zaznaczył, że "wielka zmiana" w klasztorze Braci Mniejszych w Niemczech "jest nieuchronna". – A ja chcę i muszę ją kształtować wspólnie z braćmi – dodał.

Czytaj też:

Dlaczego kobieta nie może być księdzem katolickim? Hiszpański biskup wyjaśnia