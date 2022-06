Nigeria: Anglikański biskup porwany wraz z żoną

Samochód, którym jechali z Jebby do Oyo, zepsuł się na drodze. Zanim przyjechała wezwana pomoc, zostali otoczeni przez uzbrojonych mężczyzn, który uprowadzili ich do buszu. Nie zauważyli natomiast kapelana biskupa, który dzięki temu mógł opowiedzieć o szczegółach zdarzenia.

Po kilku godzinach porywacze skontaktowali się z władzami Kościoła, domagając się okupu w wysokości 50 mln naira. Negocjacje trwają – podają nigeryjskie media.

Porwania dla okupu są na porządku dziennym w Nigerii.

Wstrząsający zamach

Na początku czerwca doszło do ataku na kościół św. Franciszka Ksawerego w Owie, w stanie Ondo w południowo-zachodniej Nigerii. W ataku zginęło co najmniej 50 wiernych.Lekarz ze szpitala w jednym z nigeryjskich miast w stanie Ondo przekazał że co najmniej 50 osób zostało przeniesionych do Federalnego Centrum Medycznego w Owie i do katolickiego szpitala St. Louis.

Jak zauważył gubernator stanu Ondo Arakunrin Akeredolu, wśród ofiar były również dzieci i kobiety. "Jestem głęboko zasmucony niesprowokowanym atakiem i zabiciem niewinnych mieszkańców Owa, modlących się dzisiaj w kościele katolickim św. Franciszka" – przekazał gubernator na Twitterze. Nazwał atak "podłym i szatańskim".

"Ataki w Nigerii nasilają się"

Zdaniem ekspert ds. praw człowieka i wolności religijnej w Waszyngtonie, Niny Shea, ataki na katolików w Nigerii nasilają się. Jednak, jak zauważa prawnik, do tej pory, podobne zdarzenia miały miejsce jedynie na północy kraju. – Ta masakra w kościele wypełnionym niedzielnymi czcicielami jest okrucieństwem, które wielokrotnie widzieliśmy w północnej Nigerii na przestrzeni lat. To było dzieło islamistycznych ekstremistów – oceniła Shea.

Prawnik skrytykowała nigeryjski rząd za "bierność". – Ta bierność rządu jest postrzegana jako zielone światło dla ekstremistów, aby mogli wziąć na cel chrześcijan – zaznaczyła.

Z kolei prezydent Nigerii wydał w niedzielę oświadczenie, w którym potępił zamach, nazywając go "haniebnym". "Bez względu na wszystko, ten kraj nigdy nie ulegnie złym i niegodziwym ludziom, a ciemność nigdy nie zwycięży światła. Nigeria w końcu wygra" – napisał prezydent Muhammadu Buhari.

