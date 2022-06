Rzecznik KEP: Procesje Bożego Ciała pokazują, że przekonania religijne nie są sferą prywatną

W czwartek w Kościele katolickim przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie nazywa Bożym Ciałem. Tego dnia, w parafiach odbywają się procesje z Najświętszym Sakramentem. Rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak SJ wskazał, że procesje te są "publicznym wyznaniem wiary".

"Przekonania religijne nie mogą zostać jedynie sferą prywatną"

Zdaniem duchownego przekonania religijne "nie mogą i nie powinny zostać nigdy i w żadnym systemie zredukowane wyłącznie do srefy prywatnej". – Podczas procesji Bożego Ciała, Kościół manifestuje publicznie obecność Chrystusa na świecie i pośród nas. Wierni przyznają się do bycia uczniami Chrystusa dając świadectwo swojej przynależności do wspólnoty Kościoła. Ukazują tym samym, że wiara nie jest ich prywatną sprawą, bowiem z przekonań prywatnych wynikają konkretne działania społeczne – przekazał ks. Gęsiak.

Procesja powraca po dwóch latach

Rzecznik KEP przypomniał również, że przez dwa lata procesje Bożego Ciała nie odbywały się ze względu na pandemię COVID-19. Teraz na nowo wracają na ulice polskich miast i wsi.

– Pandemia uświadomiła nam, że uczestnictwo w procesji, w której idziemy za żywym Chrystusem ukrytym pod postacią Chleba, jest łaską. Skorzystajmy z niej w tym roku, kiedy parafie znowu mogą organizować przejścia ulicami naszych miast i wiosek, pokazując wszystkim, kto jest naszym Panem – zaznaczył jezuita. Wskazał, że to przecież Jezus Chrystus "inspiruje nasz styl życia i podejmowanie przez nas decyzje".

Uroczystość Bożego Ciała jest świętem nakazanym, więc w tym dniu katolicy mają obowiązek uczestnictwa we Mszy św. "Udział w procesji Bożego Ciała jest dobrowolny, a osoby uczestniczące w niej mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami" – przekazano w komunikacie KEP.

