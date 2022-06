Piątek po Bożym Ciele. Czy w tym dniu obowiązuje post?

W przypadku oktaw, jedynie Oktawa Wielkanocy znosi post od pokarmów mięsnych, gdyż ma rangę uroczystości. Piątek w oktawie Bożego Ciała nie jest więc uroczystością i należy powstrzymywać się od pokarmów mięsnych. Jednak niektóre diecezje lub parafie udzieliły wiernym dyspensy na ten dzień.

Dyspensa od postu w piątek

"Kan. 1252 – (…) Proboszcz może, dla słusznej przyczyny i według przepisów biskupa diecezjalnego, udzielić w poszczególnych wypadkach dyspensy od obowiązku zachowania dnia świątecznego lub dnia pokuty, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne" – czytamy w prawie kanoniczym.

Dyspensa ma jednak charakter terytorialny i zależy od miejsca przebywania wiernego. To znaczy, że jeśli biskup miejsca udzielił dyspensy w danej diecezji, to wyjazd poza teren diecezji zobowiązuje do przestrzegania postu od pokarmów mięsnych. W drugą stronę działa to podobnie. Jeśli ktoś przyjdzie w miejsce, gdzie udzielono dyspensy z miejsca, w którym obowiązuje post – może spożywać mięso w piątek.

Dyspensy w diecezjach

W tym roku dyspensy od postu w piątek po Bożym Ciele udzieliło kilka diecezji. Zaniechanie pokutnego charakteru w tym dniu ma służyć "dobru duchowemu wiernych".

Diecezja warszawsko-praska

"Na podstawie kanonu 87 § 1, uwzględniając treść kanonu 1250-1252 Kodeksu prawa kanonicznego, mając na uwadze dobro duchowe wiernych diecezji warszawsko-praskiej, biskup Romuald Kamiński udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od zachowania charakteru pokutnego dnia przypadającego w piątek, 17 czerwca 2022 roku" – podano w dekrecie opublikowanym na stronie diecezji warszawsko- praskiej. Dyspensa obowiązuje wszystkich diecezjan oraz gości przebywających w tym dniu na terenie diecezji.

Kanclerz kurii ks. dr Dariusz Szczepaniuk podkreślił, że osoby, które chcą skorzystać z dyspensy mają obowiązek "zrealizować czyn pokutny o charakterze duchowym lub materialnym, ofiarowany w intencji chorych, ubogich, cierpiących lub uchodźców".

Archidiecezja warszawska

Podobną decyzję podjął metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. "Mając na względzie, że piątek 17 czerwca br. przypada między dniami ustawowo wolnymi od pracy, co sprzyja organizowaniu w tym czasie rodzinnych i towarzyskich spotkań oraz radosnemu przeżywaniu tych dni, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim osobom przebywającym w granicach Archidiecezji Warszawskiej, dyspensy od nakazanej w piątek wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych" – napisano na stronie Archidiecezji Warszawskiej.

Kard. Nycz zachęcił wiernych, by korzystając z dyspensy wierni ofiarowali dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.

Archidiecezja katowicka

W Katowicach dyspensy udzielił metropolita abp Wiktor Skworc. "Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc udziela wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Katowickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 17 czerwca 2022 r. Wiernych, którzy skorzystają z dyspensy, Metropolita Katowicki zachęca do podjęcia innej formy pokuty w postaci modlitwy lub dowolnego dzieła miłosierdzia" – przekazał kanclerz kurii ks. Jan Smolec.

Archidiecezja wrocławska

W dniu 17 czerwca post nie obowiązuje także na terenie archidiecezji wrocławskiej. – Udzielam wszystkim mieszkańcom Archidiecezji Wrocławskiej oraz przebywającym w tym dniu na jej terytorium, dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych – przekazał metropolita wrocławski abp Józef Kupny. – Ufam, że taka inicjatywa przyczyni się nie tylko do pogłębienia relacji międzyludzkich, ale również do jeszcze większego zrozumienia obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w pozostałe piątku całego roku – dodał hierarcha.

Abp Kupny również zachęcił wiernych do podjęcia innych form pokuty w piątek po Bożym Ciele. "Szczególnie modlitwy o pokój lub jałmużny na rzecz potrzebujących" – wskazał metropolita wrocławski

Diecezja bielsko-żywiecka

Wierni w diecezji bielsko-żywieckiej również mają możliwość spożywania pokarmów mięsnych w piątek po Bożym Ciele. Jednak bp Roman Pindel zaznacza, że w zamian powinni oni podjąć inne formy pokuty, np. modlitwę w intencjach Ojca Świętego lub ofiarę na misje, biednych i potrzebujących.

Dyspensy udzielono też w archidiecezjach lubelskiej i przemyskiej. W Lublinie abp Stanisław Budzik zaznaczył, że post powinien zostać zastąpiony "innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłosierdzia i pobożności". Z kolei metropolita przemyski wskazał, że wierni, którzy chcą skorzystać z dyspensy na terenie archidiecezji powinni złożyć ofiarę na misję.

