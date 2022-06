"Sekularyzacja dąży do pomniejszenia tego, co boskie". Abp Roche o sekularyzacji liturgii

W rozmowie z mediami watykańskimi prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów abp Arthur Roche wskazał, że należy być bardzo ostrożnym, ponieważ sekularyzacja ma wpływ na przeżywanie Eucharystii. Zdaniem arcybiskupa sekularyzacja w szczególny sposób ma na celu "pomniejszenie tego, co boskie". Co za tym idzie, bardzo mocno wpływa ona również na osłabienie praktyk religijnych.

– Kiedy idziemy do kościoła i sprawujemy liturgię, to nie robimy tego dla rozrywki własnej czy wspólnoty, lecz aby oddać chwałę Bogu – zwracał uwagę abp Arthur Roche.

Niedziela dniem Pańskim

Hierarcha zaznaczył przy tym, że negatywny wpływ na dzisiejsze sprawowanie liturgii mają także "indywidualizm, relatywizm i kierowanie się własnymi preferencjami". – Tymczasem sposób, w jaki sprawujemy liturgię, nie zależy od naszego osobistego wyboru. Liturgię sprawujemy jako wspólnota, jako cały Kościół – tłumaczył abp Roche.

Angielski arcybiskup wskazał również na istotę niedzieli, jako dnia poświęconego Bogu. – Niedziela jest dla nas dniem Pańskim. Jest to coś, co na pewno musimy w jakiś sposób odzyskać – podkreślał. Dodał, że niedzielne praktyki religijne zanikają szczególnie na Zachodzie. – Jest to przede wszystkim konsekwencja sekularyzacji i zmiany statusu niedzieli. Kiedy byłem młody, sklepy nigdy nie były otwarte tego dnia. Bardzo rzadko graliśmy w piłkę nożną. Jeśli już, to chyba po południu. Ale niedzielny poranek zawsze był święty, bo było wtedy czymś powszechnym, że wszyscy chodzili do kościoła – mówił abp Roche w rozmowie z Vatican News.

Prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podkreślił, że zadaniem współczesnego Kościoła jest przywrócenie świętości niedzieli. Zdaniem abp Roche'a można to zrobić poprzez katechezę i wyjście do ludzi. – Kiedy byłem młodym księdzem, mój biskup mówił, że gdzie ksiądz chodzi do ludzi, tam ludzie chodzą do kościoła. Myślę, że ta bliskość między kapłanem i ludźmi ma zasadnicze znaczenie – wskazywał angielski hierarcha.

