Abp. Viganò: Masoneria wykorzystuje WHO i "Kościół Bergogliański", aby przyspieszyć globalny zamach stanu

Arcybiskup Carlo Maria Viganò w rozmowie z Byoblu TV mówił o czynnikach, które wpłynęły na bankructwo gospodarcze i finansowe Włoch. Wśród kilku elementów wskazał m.in. chęć osiągnięcia kontroli ekonomicznej nad państwami przez Unię Europejską.

Abp Viganò zwrócił jednak uwagę, że aspekt ekonomiczny jest tylko jednym ze sposobów, aby osiągnąć dużo ważniejszy cel – "kontrolę ludności świata i jej zniewolenie". – Aby odbudować tkankę społeczną, niezbędna jest przede wszystkim świadomość dokonującego się obecnie zamachu stanu, dokonanego przy współudziale rządzących i całej klasy politycznej – tłumaczył włoski hierarcha. Dodał, że obywatele muszą zrozumieć, że "zostaliśmy okradzeni z naszych niezbywalnych praw przez międzynarodową organizację przestępczą".

Działania Sojuszu Antyglobalistycznego

Zdaniem arcybiskupa Włochy mogą odzyskać swoją suwerenność jedynie przez opuszczenie Unii Europejskiej. Abp Viganò wspomniał też o zainicjowanym Sojuszu Antyglobalistycznym, który podejmie określone zadania "w dziele odbudowy". – Niezbędne będzie wdrożenie dalekowzrocznego i szeroko zakrojonego projektu, którego celem jest intelektualna, naukowa, kulturalna, polityczna, a nawet religijna formacja przyszłej klasy rządzącej, wyposażając ją w zdolność krytycznego osądu i mocne odniesienia moralne. Trzeba będzie założyć szkoły i fundacje, z których wyłoni się rządząca klasa prawych obywateli, uczciwych władców i przedsiębiorców – podkreślił duchowny.

Abp Viganò zaznaczył, że osoby, które pełnią funkcje publiczne "ponoszą odpowiedzialność przed Bogiem za to, co robią, i że muszą przedkładać dobro wspólne ponad interes osobisty". – Musimy uczciwie wychowywać dzieci i młodzież w poczuciu obowiązku i dyscypliny w praktykowaniu cnót kardynalnych jako spójnej konsekwencji cnót teologalnych; w odpowiedzialności za poznanie, że istnieje dobro i zło, a nasza wolność polega na poruszaniu się w sferze dobra, bo tego zechciał dla nas Bóg – mówił włoski arcybiskup.

Duchowny zwrócił uwagę, że to kraje katolickie, tj. Włochy, Hiszpania czy Irlandia, ucierpiały najbardziej przez ataki elity masońskiej. – Są kraje, które nie tolerują narodów katolickich, które są zamożne i konkurencyjne, niezależne i spokojne, ponieważ byłby to dowód na to, że można być dobrymi chrześcijanami, mieć dobre i sprawiedliwe prawa, sprawiedliwe podatki, politykę prorodzinną, dobrobyt i pokój – tłumaczył abp Viganò. Dodał, że tam, gdzie manipulacja masami nie zmusiła do "reform", tam posługuje się szantażem unijnych funduszy, "przyznawanych tylko tym, którzy przestrzegają unijnych dyktatów".

Masoneria i kryminalni spiskowcy

– Jeśli głębokie państwo wymazało religię katolicką z życia publicznego narodów i życia prywatnego obywateli, powinniśmy uznać, że głęboki Kościół również wniósł swój własny wkład w tę sekularyzację, począwszy od Soboru Watykańskiego II – ocenił Arcybiskup Carlo Maria Viganò. Duchowny zwrócił uwagę, że dziś masoneria korzysta ze swojego "świeckiego ramienia": "Forum w Davos, które ustala agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowej Organizacji Zdrowia, Unii Europejskiej, różnych fundacji »filantropijnych«, partii politycznych i kościoła Bergogliańskiego".

Zdaniem arcybiskupa, zamach stanu jest bardzo realny, mimo, że bardzo rozległy. – W rzeczywistości obecna sytuacja jest bardzo poważna właśnie dlatego, że obejmuje setki narodów, które w rzeczywistości są rządzone przez jedną elitarną grupę kryminalnych spiskowców – podkreślał. Przytoczył słowa głównego architekta Wielkiego Resetu Klausa Schwaba z Forum w Davos. "Przyszłość nie buduje się sama. To my, Światowe Forum Ekonomiczne, będziemy budować przyszłość. Mamy środki, aby narzucić świat, jakiego pragniemy. I możemy to zrobić działając jako "interesariusze" w społecznościach i współpracując ze sobą" – mówił Schwab 23 maja tego roku.

– Jesteśmy rządzeni przez członków globalnego lobby przestępczych spiskowców, którzy mówią nam wprost, że ich planem jest wyeliminowanie nas – akcentował abp Viganò.

