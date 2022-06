Pokora Najświętszego Serca Jezusa to sposób na pokonanie egoizmu "dumy" LGBT

Dowody na nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego znane są z pism Ojców Kościoła, np. z Adversus Haereses św. Iraneusza. Nabożeństwo to opisywali również św. Jan Chryzostom i św. Justyn Męczennik.

Nabożeństwo do Serca Jezusa ma swoje początki w nabożeństwie do Pięciu Ran Chrystusa. Praktyka nabożeństwa była na tyle powszechna, że w 1353 roku papież Innocenty VI ustanowił Mszę św. ku czci tajemnicy Najświętszego Serca.

Serce Jezusa w wizjach Św. Małgorzaty Marii Alacoque

W XVII wieku zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Nawiedzenia św. Małgorzata Maria Alacoque miała widzenia. Objawił się jej Chrystus, który opowiadał o swoim nieskończonym Miłosierdziu. Widzenia trwały od grudnia 1973 roku do czerwca 1675 roku. Jezus prosił, by ludzie zwracali się do Jego Serca w specjalnym nabożeństwie.

16 czerwca 1675 r. podczas tzw. wielkiego objawienia Jezus ukazał św. Małgorzacie swoje Boskie Serce. "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości" – mówił podczas widzenia.

W czasie objawień Chrystus ujawnił francuskiej wizjonerce naturę nabożeństwa i pragnienie ustanowienia święta ku czci Jego Najświętszego Serca. Po śmierci św. Małgorzaty nabożeństwo do Serca Jezusowego zyskało na popularności, a w 1765 roku zostało ustanowione świętem dla całej Francji. W 1873 roku papież Pius IX zaaprobował je w całym Kościele powszechnym. – Jego Serce, bardziej niż wszystkie inne członki Jego ciała, jest naturalnym znakiem i symbolem Jego bezgranicznej miłości do rodzaju ludzkiego – mówił papież Pius XII. Dlatego czcząc Serce, czcimy samego Chrystusa, dzięki czemu stajemy się z Nim bardziej zjednoczeni.

"Źródło przebłagania krwi, które zatarło grzechy świata"

Czcząc Najświętsze Serce, czcimy najczystszy i najdoskonalszy akt prawdziwej miłości – śmierć Chrystusa na krzyżu. Akt ten oparty był na bezinteresownym poświęceniu, a nie na egoizmie czy zmysłowości. "Kochając Najświętsze Serce, kochamy to »źródło przebłagania krwi, które zatarło grzechy świata«" – można przeczytać w Sześciu Kazaniach o Nabożeństwie do Najświętszego Serca autorstwa ks. Ewalda Bierbauma.

Kościół umiłowaniem Serca Jezusowego odpowiada na ukrzyżowanie, podczas którego Jezus umiłował ludzkość aż do oddania za nią życia.

Promowanie niemoralnych zboczeń

Tymczasem środowiska LGBT chcą, by czerwiec był poświęcony promocji zboczeń i dewiacji, nazywając czerwiec miesiącem "dumy". Portal "Tradycja, Rodzina i Majątek" zwraca uwagę, że "duma" LGBT to całkowite przeciwieństwo pokory Jezusa i Jego ofiarnej miłości.

Pycha ludzka nieustannie promuje grzech i śmierć. W tym przypadku mamy do czynienia z grzechem sodomii, który woła o pomstę do nieba. Promowane przez LGBT zboczenia oparte są na egoizmie, pożądaniu i "przyjemności". Miesiąc "dumy" nie promuje cnoty i zamiast wolności oferuje jedynie niewolę grzechu.

"Miesiąc »Dumy« jest prawdziwie szatańską odpowiedzią na nabożeństwo Kościoła do Najświętszego Serca. Ideologia »Dumy« sprzeciwia się bezinteresowności, czystości, gorliwości o dusze i podporządkowaniu się Woli Bożej Trójcy" – wskazał portal ftp.org.

