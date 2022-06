Nigeria. Kolejne zamachy na chrześcijan w kościołach

W niedzielę 19 czerwca doszło do kolejnych zamachów w Nigerii. Tym razem zaatakowano dwa kościoły w rejonie Kajuru w stanie Kaduna w północno-zachodniej części kraju.

Podczas ataku w zeszłym tygodniu zginęły 32 osoby. Wcześniej podczas napadu na kościół św. Franciszka Ksawerego w Owo zginęło ponad 40 osób. W niedzielę przekazano informację o 3 ofiarach śmiertelnych. Wielu wiernych w obu kościołach zostało rannych.

W Nigerii zaatakowano cztery wioski

Podczas niedzielnego ataku zaatakowano cztery nigeryjskie wioski. Uprowadzono ponad 35 osób i zniszczono wiele budynków mieszkalnych. W wiosce Rubu napadnięto dwa kościoły: katolicki i protestancki. Po wtargnięciu do środka, napastnicy zaatakowali wiernych. Zabito 3 osoby, a wielu zostało rannych.

Śmierć trzech osób potwierdziły władze stanu Kaduna. Zidentyfikowano napastników jako w większości młodych pasterzy z plemienia Fulani "szturmujących wioski na motocyklach". Osoby zabite to katolicy, natomiast większość porwanych uczęszczała do protestanckiego kościoła baptystów.

Ataki zostały potępione przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Nigerii. – To wielkie nieszczęście, że choć jeszcze nie wyszliśmy z żałoby po tych, którzy zginęli w Owo dwa tygodnie temu, w Kadunie doszło do kolejnego ataku – powiedział rzecznik stowarzyszenia pastor Adebayo Oladeji w rozmowie z agencją The Associated Press.

Według brytyjskiej fundacji praw człowieka Christian Solidarity Worldwide (CSW), nigeryjski stan Kaduna stał się "epicentrum porwań i przemocy ze strony podmiotów niepaństwowych, mimo że jest najbardziej obsadzonym przez wojsko stanem w Nigerii".

Czytaj też:

Bp Shomali: Żydowscy osadnicy będą mogli nękać chrześcijanCzytaj też:

Filipiny: Kościół utworzył ruch monitorujący działania rządu