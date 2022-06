Wakacyjne wycieczki na jeden dzień. Sanktuaria w Polsce, które warto zobaczyć

Polska, od morza aż po Tatry, słynie z przepięknych, wartych odwiedzenia sanktuariów i miejsc kultu religijnego. Wiele z nich słynie z cudownych obrazów i relikwii świętych. To nie tylko zabytki. To przede wszystkim ośrodki życia duchowego, które pomimo upływu lat pozostają wciąż żywe.

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze jest najsłynniejszym ośrodkiem kultu maryjnego w Polsce. Nie bez powodu o Jasnej Górze mówi się "duchowa stolica Polski". Każdego dnia przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej modlą się tysiące wiernych z Polski i świata.

Cudowny obraz Matki Bożej Królowej Polski

Przed cudownym obrazem w Kaplicy Zawierzenia na Jasnej Górze modlili się liczni królowie i książęta. W 1656 roku przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej król Jan Kazimierz złożył śluby jasnogórskie, w których obrał Maryję na patronkę Polski. W 1717 roku obraz został ukoronowany koronami papieża Klemensa XI. Legenda głosi, że obraz został namalowany przez samego św. Łukasza Ewangelistę na desce stołu, przy którym jadła posiłki Święta Rodzina

To jednak nie wyjaśnia, dlaczego od wieków Wizerunek Matki Bożej na Jasnej Górze nazywany jest Cudownym. W przeciwieństwie do innych sanktuariów na Jasnej Górze nigdy nie odnotowano żadnych objawień maryjnych. Niemniej jednak Obraz, który został umieszczony w Kaplicy Zawierzenia słynie z wielu cudów, o czym zaświadczają pielgrzymi i przywożone przez nich wota wdzięczności.

Bez wątpienia, gdyby nie Obraz Matki Bożej, Jasna Góra byłaby jedynie być może pięknym i bogatym, ale martwym muzeum i zbiorem budynków, pamiątek i dzieł sztuki.

Zespół klasztorno-kościelny

Zespół klasztorno-kościelny na Jasnej Górze to jeden z najcenniejszych polskich zabytków. Składa się m.in. z wczesnobarokowego klasztoru i kościoła z wybudowaną w XVII wieku wieżą. Podczas Potopu w XVII wieku wojska szwedzkie próbowały zająć Jasną Górę. Ostatecznie klasztor zdołał się obronić.

Oprócz Kaplicy Matki Bożej i Bazyliki Jasnogórskiej, w których sprawowane są codziennie sakramenty, przez co oba miejsca są tak dobrze znane pielgrzymom, na Jasnej Górze znajduje się również warta zobaczenia Sala Rycerska z pamiątkowymi sztandarami wojskowymi, upamiętniającymi ważne wydarzenia z historii Polski. Na terenie Jasnej Góry znajdują się również Kaplica Różańcowa i Kaplica św. Józefa. Pielgrzymi mogą odwiedzić także Skarbiec i Muzeum 600-lecia. Obiekty muzealne można zwiedzać w konkretnych godzinach. Ważnym punktem na Jasnej Górze jest również Bastion św. Rocha – Skarbiec Pamięci Narodu.

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu jest jednym z najbardziej znanych Polakom polskich sanktuariów. Jego początki sięgają XIX wieku i związane są z objawieniami w Lesie Grąblińskim, który znajduje się 2 km od Lichenia. W lesie znajdował się obraz z wizerunkiem Matki Bożej z polskim orłem na piersiach, namalowany na desce modrzewiowej ok. 1750 roku. Pod spodem biegnie napis "Królowo Polski udziel pokoju dniom naszym". Autor obrazu nie jest znany.

W 1813 roku Matka Boża objawiła się rannemu żołnierzowi Tomaszowi Kłossowskiemu. Poprosiła, by "zaniósł jej obraz w rodzinne strony". Po latach, Kłossowski ujrzał wizerunek Matki Bożej na obrazie w kaplicy pod Częstochową. Przeniósł obraz do Lasu Grąblińskiego, i umieścić na sośnie niedaleko swojego domu. Kolejne objawienia miały miejsce w 1850 roku. Tym razem Matka Boża objawiła się pasterzowi Mikołajowi Sikatce. Wzywała wówczas modlitwy, pokuty i przemiany życia. Maryja kazała także przenieść znajdujący się w lesie obraz w godniejsze miejsce.

W 1852 roku obraz został przeniesiony z Lasu Grąblińskiego do kaplicy cmentarnej w Licheniu. Uroczystość zgromadziła rzesze wiernych, a także władze duchowne, cywilne i wojskowe. Wydarzenia te zapoczątkowały kult Matki Bożej Licheńskiej i dały podwaliny pod sanktuarium w Licheniu.

W 2004 roku w Licheniu Starym powstała pięcionawowa bazylika. To największa świątynia w Polsce, a dwunasta co do wielkości na świecie. Na terenie bazyliki i na placu przed świątynią może przebywać jednocześnie nawet 250 tys. wiernych. Elementem zwieńczającym bazylikę jest złocista kopuła. Obok stoi wieża z dwoma tarasami widokowymi, która ma ponad 140 metrów wysokości. Wewnątrz świątyni obejrzeć można i posłuchać największych organów w Polsce.

Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie

Początki sanktuarium zaczynają się w małej drewnianej kaplicy postawionej na górce, łagodnie spadającej ku rzece. W XV wieku po wojnie polsko-krzyżackiej postawiono tam jednonawowy kościół gotycki. Został konsekrowany w 1500 roku jako kościół pw. Narodzenia Najświętszej Panny Marii.

Kościół był wielokrotnie remontowany. W 1790 bp Ignacy Krasicki dodał mu dwa nowe tytuły: świętego Jana Ewangelisty i świętych Apostołów Piotra i Pawła. Mimo to Gietrzwałd nie był znanym miejscem w Polsce. Popularność uzyskał dopiero po Objawieniach Matki Bożej, które trwały od czerwca do września 1877 roku.

Maryja objawiła się dwóm nastolatkom – Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej. Co ważne, Matka Boża mówiła do dziewczynek w języku polskim i przedstawiła się jako "Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta". Zażądała wówczas, by Polacy codziennie odmawiali różaniec.

Obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej znajduje się w ołtarzu głównym bazyliki. Przedstawia Madonnę okrytą ciemnoniebieskim płaszczem, trzymającą na lewej ręce Dzieciątko Jezus ubrane w długą, czerwoną suknię.

Twórca obrazu jest nieznany. Warto zwrócić uwagę, że Dzieciątko nie trzyma zwoju papirusowego, tak jak na obrazach Hodogitrii kręgu wschodniego, lecz księgę. Należy przypuszczać, że powstał prawdopodobnie w środowisku polskim, gdyż znacznie się różni od obrazów Hodogitrii włoskich, niderlandzkich, francuskich czy niemieckich. Obrazy takie jak gietrzwałdzki występują bowiem w Polsce począwszy od wieku XV do XVIII.

Gietrzwałd co roku odwiedzany jest przez wielu pielgrzymów. Ruch pielgrzymkowy ma swoje mocne oparcie w nadprzyrodzonych łaskach, które wierni otrzymują w sanktuarium czy też w swoich miejscach zamieszkania przez modlitwę. Kult Matki Boskiej w Gietrzwałdzie ma charakter kultu liturgicznego. Ustanowiono święto Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej, które przypada 8 września, a także specjalny formularz mszalny, jak i liturgię godzin. Stolica Apostolska nadała kościołowi w Gietrzwałdzie, mieszczącemu w sobie cudowny wizerunek Matki Bożej, tytuł Bazyliki Mniejszej. Objawienia Niepokalanej w Gietrzwałdzie stały się punktem zwrotnym w rozwoju kultu Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

Łagiewnickie Sanktuarium tętni życiem duchowym i apostolskim. Jest nie tylko miejscem ponad 280 objawień, jakie tutaj miała św. Siostra Faustyna, ale i cudów, o czym świadczą choćby wota w kaplicy czy tysiące listów złożonych w klasztornym archiwum. Przed łaskami słynącym obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny modlą się pielgrzymi ze wszystkich kontynentów. Historia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach związana jest obecnością w Krakowie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przybyły one do Krakowa w 1889 roku. Dwa lata później powstał zespół klasztorny z kaplicą, a także zakład dla kobiet i dziewcząt, które potrzebowały moralnego wsparcia. Ze względu na charakter posługi klasztor w Łagiewnikach był obiektem zamkniętym.

W okresie międzywojennym w klasztorze żyła Siostra Faustyna Kowalska. Od samego Jezusa dostała polecenie, by głosić orędzie o Bożym Miłosierdziu. To dzięki widzeniom siostry Faustyny Kościół na całym świecie zna dziś obraz Chrystusa z podpisem: Jezu, ufam Tobie, Święto Miłosierdzia, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, czy też Godzinę Miłosierdzia.

Chociaż klasztor był obiektem zamkniętym, to jednak w czasie II wojny światowej został otwarty dla przybywających do kaplicy i do grobu siostry Faustyny. Już wtedy łagiewnicki klasztor stawał się nie tylko miejscem kultu, ale także ośrodkiem propagowania nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez Siostrę Faustynę. Na rozwój kultu w późniejszych latach wpłynęły m.in. encyklika Jana Pawła II „Dives in misericordia”, beatyfikacja (18 kwietnia 1993) i kanonizacja (30 kwietnia 2000) Siostry Faustyny dokonane w Rzymie przez Ojca Świętego Jana Pawła II oraz publikacje dot. życia Apostołki Bożego Miłosierdzia.

W 1968 roku kard. Karol Wojtyła wpisał kaplicę zakonną z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem sługi Bożej Siostry Faustyny na listę sanktuariów archidiecezji krakowskiej. Natomiast 1 listopada 1992 roku kard. Franciszek Macharski wydał dekret erekcyjny, który oficjalnie ustanowił kaplicę klasztorną pw. św. Józefa – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Obraz Jezusa Miłosiernego

Cudowny obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przez Adolfa Hyłę, jest najbardziej znanym wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Obraz z klasztornej kaplicy w Krakowie-Łagiewnikach szybko zasłynął łaskami. Jego kopie i reprodukcje można spotkać obecnie we wszystkich zakątkach świata, nie tylko w świątyniach, ale także w mieszkaniach, miejscach pracy i tam, gdzie żyją czciciele Miłosierdzia Bożego.

Do obrazu Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach pielgrzymują ludzie z całego świata, by błagać o potrzebne łaski dla siebie i innych. Liczne wota na ścianach kaplicy świadczą o spełnianiu się Chrystusowych obietnic wobec tych, którzy z ufnością modlą się przed tym obrazem i świadczą miłosierdzie wobec bliźnich.

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce

Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce znajduje się na północy Polski, w odległości ok. 70 km od Olsztyna. Jego początki sięgają XIV wieku. Przez kilka wieków historia tego sanktuarium była przekazywana jedynie ustnie. Pierwsze dokumenty na temat Świętej Lipki datuje się na XVII wiek. "Jest w Prusach słynne miejsce, które wzięło nazwę od lipy. Bo od bardzo dawna stała na tym miejscu rozłożysta lipa, a na niej prawie z pierwszym posiewem chrześcijaństwa w Prusach - pojawiła się figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, dzieło rąk Boskich" – napisał jeden z XVII-wiecznych autorów.

Pielgrzymki do Świętej Lipki organizowane były już w średniowieczu. Pielgrzymi przybywali tu w nadziei uzyskania odpustu zupełnego i uzdrowienia. W 1519 roku z Królewca do Świętej Lipki pieszo i boso pielgrzymował ostatni wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollem. Kilka lat po tym wydarzeniu w państwie pruskim zakazano wiary katolickiej. Kaplica w Świętej Lipce została zburzona, lipę wycięto a figurkę utopiono w Jeziorze Wirowym. Swobody wyznaniowe katolicy odzyskali prawie 100 lat później. Wtedy też sekretarz króla Zygmunta III Stefan Sadorski wykupił Świętą Lipkę. Administracja i prawo użytkowania Świętej Lipki przekazano Jezuitom.

W Świętej Lipce wybudowano kaplicę, gdzie umieszczono kopię obrazu Matki Boskiej Śnieżnej. Odbudowa Świętej Lipki przyczyniła się do rozkwitu sanktuarium. Święta Lipka jest "perłą Baroku" – obiektem niezwykłej wartości zabytkowej, zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce.

Obraz Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce

W ołtarzu głównym sanktuarium znajduje się obraz Matki Bożej, wzorowany na ikonie Matki Bożej z rzymskiej Bazyliki Większej Matki Bożej. Został wykonany w XVII wieku na zamówienie Jezuitów. Obraz ten przedstawia Matkę Jedności Chrześcijan. W 1968 roku obraz został koronowany koronami papieskimi.

Odpust Nawiedzenia NMP odbywa się w ostatnią niedzielę maja. Wtedy to pielgrzymi zmierzają do Świętej Lipki w pielgrzymce pieszej "Gwiaździstej" z Reszla, Kętrzyna, Mrągowa, Giżycka i pobliskich parafii. W Świętej Lipce odpust przypada również 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP. Do Matki Bożej Świętolipskiej po dzień dzisiejszy przychodzą także ewangelicy.

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem

Początkiem nabożeństwa do Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem było poświęcenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi w 1946 roku. Członkiem zespołu przygotowującego poświęcenie był pallotyn ks. Leon Cieślak. Zaczął on organizować na Jasnej Górze czuwania wynagradzające Matce Najświętszej w pierwsze soboty miesiąca i w całym kraju propagował nabożeństwa fatimskie.

Księża pallotyni uznali, że w Polsce potrzebny jest ośrodek, z którego orędzie Matki Bożej Fatimskiej będzie dalej propagowane. W 1950 roku w Zakopanem powstał zalążek późniejszego centrum fatimskiego. W 1951 roku na Krzeptówkach zbudowano kaplicę, gdzie od początku jej istnienia odprawiano nabożeństwa na cześć Matki Bożej Fatimskiej. W pierwszych latach przedmiotem kultu stał się obraz przedstawiający objawienia Maryi trzem pastuszkom z Fatimy. Dziś obraz ten znajduje się w kaplicy Niepokalanego Serca Maryi.

10 lat po wybudowaniu kaplicy, w 1961 roku biskup Fatimy przekazał kard. Wyszyńskiemu figurę Matki Bożej Fatimskiej. Biskup chciał, by figura peregrynowała po Europie znajdującej się za żelazną kurtyną. Nie wiadomo jednak w jaki sposób figura 6 października 1961 roku znalazła się na Krzeptówkach w Zakopanem. Niedługo potem wyruszyła stamtąd, by pielgrzymować po kraju.

21 października 1987 r., papież Jan Paweł II dokonał w Rzymie koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej z Zakopanego. Na głowie Matki Najświętszej znalazła się korona, która ma stanowić "przypomnienie tego, co Matka Boża uczyniła dla swego ludu".

13 maja 1981 roku w dniu zamachu na Jana Pawła II powstała idea świątyni-wotum. – W pierwszych godzinach modlitwy, 13 maja 1981 r., między godziną 20 a 21.00 została podjęta ważna decyzja: "Jeżeli Bóg uratuje życie Jana Pawła II, to na tym miejscu wybudujemy kościół dziękczynienia za uratowane życie Najwyższego Pasterza". Najświętsza Maryja Panna ocaliła Ojca Świętego; potwierdził to sam Papież! A my z radością dotrzymaliśmy danego słowa – mówił w jednym z wywiadów kustosz sanktuarium na Krzeptówkach ks. Mirosław Drozdek.

Budowa rozpoczęła się w 1987 roku. W 1990 roku kard. Franciszek Macharski wmurował kamień węgielny przywieziony z grobu św. Piotra i z miejsca pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Świątynia – wotum wdzięczności za ocalone życie Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 13 maja 1981 roku – powstała w ciągu pięciu lat. W fundamenty kościoła wmurowano różaniec ofiarowany przez Papieża oraz zdjęcie Ojca Świętego. Pod każdą cegłą kładzioną na fundamentach zamurowano Cudowny Medalik.