"Chcą zamknąć usta krytykom". Prezes Ordo Iuris o "Kijowskiej Paradzie Równości w Warszawie"

W najbliższą sobotę 25 czerwca ulicami Warszawy przejdzie Kijowska Parada Równości. Prezes Instytutu Ordo Iuris zwrócił uwagę, że postulaty głoszone podczas przemarszu są sprzeczne z polską konstytucją. To m.in. żądanie legalizacji "małżeństw" jednopłciowych i prawo do adopcji dzieci przez pary homoseksualne, wprowadzenie do szkół i przedszkoli wulgarnej edukacji seksualnej, bezpłatna antykoncepcja, aborcja na życzenie do 12. tygodnia ciąży oraz likwidacja klauzuli sumienia.

– W tym roku organizatorzy chcą zamknąć usta krytykom, współorganizując wulgarne wydarzenie jako Kijowską Paradę Równości w Warszawie – ocenił mec. Jerzy Kwaśniewski. Zaznaczył, że o wydarzeniu nie można mówić krytycznie, bo to oznacza brak wsparcia dla Ukrainy.

Parady LGBT i ataki na katolików

– Głównym celem parad jest, jak zwykle, stopniowe przyzwyczajanie Polaków do wulgarności i obsceniczności w przestrzeni publicznej – podkreślił prezes Ordo Iuris. A tych, jak zauważa mec. Kwaśniewski, jest coraz więcej. – Jeszcze w 2015 roku organizatorzy usunęli z parady warszawską aktywistkę LGBT Martę K. za obnażenie się podczas manifestacji. W 2021 roku nikomu nie przeszkadzało już sadomasochistyczne uwiązanie na smyczy matki na oczach dziecka – przypomniał.

Prawnik podkreślił, że parady środowisk LGBT w Polsce wiążą się z "prymitywnymi atakami na katolików i bluźnierczymi profanacjami najświętszych symboli chrześcijaństwa". – W środę (22 czerwca – red.) opublikujemy specjalny poradnik, w którym w sposób prosty i przejrzysty wytłumaczymy co może zrobić świadek takiego zdarzenia. W poradniku znajdą się cenne wskazówki dotyczące monitorowania naruszeń prawa podczas parady oraz tego, jak i gdzie należy zgłaszać wszelkie takie przypadki – przekazał mec. Kwaśniewski.

Działania organizacji zagranicznych w sprawie "Miesiąca Dumy LGBT"

Prezes Ordo Iuris zapewnił, że działania w związku z trwającym "Miesiącem Dumy LGBT" podjęły również zagraniczne filie Instytutu. – Przedstawiciele Ordo Iuris Ukraina wystosowali pod koniec maja specjalny list do Prezydenta Andrzeja Dudy, w którym wyrażają sprzeciw wobec połączenia warszawskiej parady równości z manifestacją ukraińskich środowisk LGBT, uznając to za prowokację. Z kolei liderzy Ordo Iuris Hiszpania, w ramach swojej pierwszej inicjatywy, wezwali do powstrzymania się od wywieszania flag LGBT na hiszpańskich budynkach państwowych. Przyniosło to już częściowy skutek. Władze Madrytu nie zawiesiły sześciobarwnej flagi na ratuszu – mówił mec. Jerzy Kwaśniewski.

