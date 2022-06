Apel o europejską propozycję pokojową dla Ukrainy

Chodzi o wypracowanie propozycji pokoju europejskiego i podjęcia odpowiedzialności za mediację mającą na celu przerwanie wojny na Ukrainie.

We wtorek sprawę opisała Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Apel organizacji

Apel podpisała m.in. Włoska Rada Ruchu Europejskiego, Sieć na rzecz Pokoju i Rozbrojenia, Stowarzyszenie Włoskich Partyzantów (ANPI), Koalicja na rzecz Praw i Wolności (Arci), a także dyrektor dziennika "Avvenire" Marco Tarquinio. Dokument przedstawiony w siedzibie włoskiego biura Parlamentu Europejskiego postuluje stworzenie okrągłego stołu, podobnego do tego, który doprowadził do podpisania porozumień helsińskich. Celem jest również wywarcie nacisku na Radę Bezpieczeństwa ONZ, aby w odpowiednim czasie wysłała siły interwencyjne w miejsce konfliktu.

Szef dziennika "Avvenire" uważa, że aktualnie przeżywamy scenariusz, który zamienia nasz kontynent w okop wojenny. – Jest to inicjatywa oddolna, która ma na celu poruszenie tych, którzy mają władzę polityczną i możliwość wpływania na sytuację, by podjęli działania odmienne od stosowanych do tej pory, przy wykorzystaniu wszystkich narzędzi, jakie pozostają do dyspozycji. Europa powinna tworzyć wspólny system bezpieczeństwa, który włączałby wszystkie suwerenne państwa oraz inne podmioty. Chodzi o system bezpieczeństwa, który miałby dwa ramiona: z jednej strony – militarne, ale nieagresywne, a z drugiej strony – cywilne, nie sięgające po przemoc – mówił. – Patrząc oddolnie na całość sytuacji, droga pokoju jest drogą ubogich, ludzi, którzy mają serce na dłoni i kierują się inteligencją. Duże znaczenie ma ruch oddolny. Organizowanych jest bardzo dużo spotkań, które łączą osoby o różnej wrażliwości, historiach i odmiennych życiowych drogach, zarówno wierzących, jak i niewierzących oraz poszukujących – stwierdził Tarquinio. I podkreślił, iż bardzo potrzebne jest też wywieranie stałej presji na rządzących.

