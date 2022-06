Franciszek zaapelował o wyciszenie arsenałów jądrowych

We wtorek w Wiedniu odbyło się spotkanie państw członkowskich Traktatu o zakazie rozprzestrzeniania broni jądrowej. Z tej okazji słowo do uczestników skierował Ojciec Święty Franciszek. "Z całą mocą ponawiam mój apel o wyciszenie wszelkiej broni i wyeliminowanie przyczyn konfliktów poprzez niestrudzone uciekanie się do negocjacji" – napisał papież w liście do uczestników.

Franciszek: Pokój jest niepodzielny

Franciszek podkreślił, że dziś wymagający, ale szczególnie aktualny wydaje się być cel, jakim jest świat bez broni jądrowej. Przestrzegł również przed krótkowzrocznością w podejściu do bezpieczeństwa międzynarodowego.

Jak zauważył Ojciec Święty, pokój jest wartością niepodzielną. Oznacza to, że niemożliwe jest osiągnięcie pokoju, jeśli cieszyć się nim będą tylko nieliczni. "Jeśli pokój, bezpieczeństwo i stabilność nie zostaną zapewnione na całym świecie, nie będzie można się nimi cieszyć w ogóle" – ocenił Franciszek. Wskazał główne zagrożenia dla pokoju we współczesnym świecie. Zdaniem papieża to m.in. terroryzm, konflikty asymetryczne, brak bezpieczeństwa cybernetycznego, problemy ekologiczne, czy ubóstwo.

"Samo posiadanie bomb atomowych jest niemoralne"

Franciszek zaznaczył, że wobec tych wyzwań odstraszanie nuklearne jest nieadekwatne. Dodatkowo broń jądrowa jest "mnożeniem ryzyka", które stwarza jedynie "iluzję pokoju". Papież ocenił, że nie tylko użycie broni atomowej, ale także samo posiadanie jest niemoralne, ponieważ stwarza fałszywe poczucie bezpieczeństwa. "To szantażem, który powinien budzić odrazę w sumieniach ludzkości" – podkreśliła głowa Kościoła.

Papież wskazał na dążenie do rozbrojenia, które powinno być wielopoziomowe i dotyczyć zarówno sfery publicznej jak i prywatnej, osobistej. Podkreślił przy tym, że postępowanie zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi "nie jest słabością, ale wyrazem siły i odpowiedzialności".

"Pragnę zachęcić was, przedstawicieli państw, organizacji międzynarodowych i społeczeństwa obywatelskiego, do dalszego podążania obraną przez was drogą krzewienia kultury życia i pokoju, opartej na godności osoby ludzkiej i na świadomości, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami" – podsumował Franciszek.

