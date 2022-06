Rzym. Rozpoczyna się X Światowe Spotkanie Rodzin

W środę 22 czerwca w Rzymie rozpoczyna się X Światowe Spotkanie Rodzin. Z powodu pandemii koronawirusa spotkanie odbywa się z rocznym opóźnieniem. Hasłem przewodnim zgromadzenia są słowa: "Miłość rodzinna: powołanie i droga świętości". Wydarzenie będzie uroczystym zakończeniem Roku Rodziny Amoris laetitia.

Spotkanie Rodzin w Rzymie i w Kościołach lokalnych

W czasie spotkania zaplanowano wiele konferencji i paneli dyskusyjnych. – Całe spotkanie zostało tak zaplanowane, że niewiele jest wystąpień, konferencji czy paneli, które są prowadzone przez biskupów czy osoby duchowne. To same rodziny prowadzą te spotkania w znacznym stopniu – wskazywał przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski ks. bp Wiesław Śmigiel, który będzie reprezentował Polskę podczas spotkania w Rzymie.

Światowe Spotkania Rodzin zainicjował papież św. Jan Paweł II. Jednak decyzją papieża Franciszka tegoroczna edycja przybrała inną formułę. Oprócz centralnego spotkania w Rzymie, rodziny i wspólnoty rodzinne będą spotykać się także w Kościołach lokalnych. X Światowe Spotkanie Rodzin zakończy się w niedzielę. W sobotni wieczór dla uczestników spotkania Mszę św. odprawi papież Franciszek.

Zakończenie Roku Rodziny Amoris laetitia

X Światowe Spotkanie Rodzin zostało zaplanowane w szóstą rocznicę adhortacji Amoris laetitia. Wydarzenie będzie też zwieńczeniem Roku Rodziny ogłoszonego przez papieża Franciszka.

– Mam nadzieję, że Kościół podejmie kwestię życia rodzinnego tak, jak chce tego Papież Franciszek. W świadomości, że małżeństwo i rodzina jest dla Kościoła tematem centralnym. Na tym musimy skupić naszą uwagę – zaznaczył przewodniczący watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia kard. Kevin Farrell.

Z okazji kończącego się Roku Rodziny, wydano książkę, w której opisano 55 świadectw rodzin, dla których papieska adhortacja okazała się pomocna w życiu rodzinnym. – Mogę zaświadczyć, że Ewangelia jest odpowiedzią na wszystkie wyzwania, które stają dziś przed rodzinami. Trzeba tylko nią żyć, mieć odwagę przezwyciężyć trudne chwile, a to rzeczywiście prowadzi do radości miłości, do amoris laetitia. I w ten sposób urzeczywistnia się również to, co będzie tematem Światowego Spotkania Rodzin, a mianowicie miłość rodzinna jako powołanie i droga do świętości – mówiła w rozmowie z Radiem WatykańskimMaria Caporale, która zajmuje się redakcją książki.

– Miłość rodzinna jest drogą do świętości właśnie dlatego, że przechodzi przez trudne chwile, wyzwania, sytuacje krytyczne. Ale jeśli czerpiemy z miłości Boga, jeśli rozpoczynamy wciąż od nowa, to okazuje się, że można przezwyciężyć te trudności czy krytyczne sytuacje. W ten sposób idzie się przez życie, wzrasta się w świętości, która jest przecież niczym innym jak doskonałością w miłości – tłumaczyła Caporale.

