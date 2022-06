Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny 2022. Znamy miejsce i datę

"I ślubuję Ci" – te słowa będą towarzyszyć uczestnikom tegorocznego Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny. Odbędzie się on 18 września w Warszawie.

"Małżeństwo to nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny"

Hasło wydarzenia ma nawiązywać do nierozerwalności Sakramentu Małżeństwa. Organizatorzy chcą w ten sposób podkreślić wyjątkowość instytucji małżeństwa sakramentalnego – związku jednej kobiety z jednym mężczyzną. – Nie ma wątpliwości, że małżeństwo sakramentalne to nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny, który jest fundamentem do stworzenia szczęśliwej rodziny. Współczesne wzorce kulturowe coraz częściej przedstawiają małżeństwo jako niezobowiązującą i czasową umowę, dlatego podczas tegorocznego Marszu chcemy przypomnieć, jaką wartość ma małżeństwo i jakie są jego cele – zwracał uwagę prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba.

Celem tegorocznego marszu jest również przypomnienie wszystkim małżonkom sensu i znaczenia składanej przed ołtarzem przysięgi. Prezes CŻiR wskazał, że dziś szczególnie ważne jest przypominanie, że to rodzina jest podstawową komórką społeczną. Rodzina, oparta na sakramentalnym małżeństwie. – W dzisiejszych czasach konieczne jest przypominanie, że małżeństwo jest fundamentem, na którym można budować nie tylko własną przyszłość, ale również przyszłość całej rodziny, dzieci, a także wspólnoty narodowej – podkreślał Paweł Ozdoba.

Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny w Warszawie odbędzie się już po raz siedemnasty. Będzie to okazja, by po raz kolejny zamanifestować przywiązanie do wartości ludzkiego życia, bez względu na etap, którym się znajduje.

