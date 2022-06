Dziś obchodzimy wspomnienie Niepokalanego Serca NMP

W tym roku wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny przypada 25 czerwca, dzień po Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Kult Niepokalanego Serca odnosi się do osoby Maryi Dziewicy. Jego celem jest specjalne uczczenie Jej Serca – symbolu żarliwej miłości do Boga i do Chrystusa, a także symbolu macierzyńskiej miłości do każdego człowieka. Kult Serca Maryi ma prowadzić jednocześnie do naśladowania miłości Maryi, która nazywana jest Matką pięknej miłości.

Pierwsze ślady kultu Serca Maryi

Kult Serca Najświętszej Maryi Panny rozwijał się równolegle z kultem Najświętszego Serca Jezusa. Ma on głęboki fundament biblijny, który można odnaleźć w rozdziale drugim Ewangelii według św. Łukasza: Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

Już w XIV wieku pojawiły się obrazy i rzeźby przedstawiające przebite siedmioma mieczami serce Bolesnej Matki Zbawiciela. Święto Serca Maryi zostało zapoczątkowane przez św. Jana Eudesa w 1643 roku, który wyznaczył je dla swoich rodzin zakonnych. Obchodzono je wtedy 8 lutego. Św. Jan Eudes szerzył kult Najświętszego Serca Maryi lub Najsłodszego Serca Maryi, rozpowszechniając obrazy Matki Bożej, ukazującej – na podobieństwo Jezusa – swe Serce.

W 1836 roku ks. Geretes z Paryża założył specjalne Bractwo Matki Bożej Zwycięskiej, które rozpowszechniało kult Serca Maryi, dzięki czemu nawróciło się wielu grzeszników. Już w 1892 roku Bractwo liczyło ok. 20 mln członków. W XIX wieku popularność zyskało również nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Wtedy też zaczęły powstawać liczne zakony pod wezwaniem Serca Maryi lub Serc Jezusa i Maryi. Papież Pius VII zatwierdził święto Najświętszego Serca Maryi jako święto lokalne dla niektórych diecezji i zakonów.

Objawienia fatimskie i kult Niepokalanego Serca Maryi

Z kolei papież Pius IX zatwierdził teksty Mszy św. i Liturgii Godzin dla tego święta, a 1854 roku ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Duże znaczenie w rozpowszechnianiu kultu Niepokalanego Serca Maryi miały objawienia w Fatimie w 1917 roku. Maryja zaleciła wtedy wynagradzanie za grzechy świata i odprawianie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca do jej Niepokalanego Serca.

W maju 1944 roku święto zostało ustanowione dla całego Kościoła powszechnego jako święto Niepokalanego Serca Maryi. Obchodzono je wtedy 22 sierpnia, na zakończenie oktawy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa przeniesiono je dopiero po reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II.

Czytaj też:

Liturgia godzin. Co to za modlitwa i jak ją odmawiać?