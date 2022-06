Franciszek: Nie zapominajmy o cierpieniach narodu ukraińskiego

– Minionej nocy trzęsienie ziemi spowodowało ogromne ofiary i zniszczenia w Afganistanie. Wyrażam mą bliskość wobec rannych i osób, które ucierpiały w wyniki trzęsienia ziemi. Modlę się szczególne za tych, którzy stracili życie i ich krewnych. Oby przy pomocy wszystkich można było złagodzić cierpienia umiłowanych mieszkańców Afganistanu – stwierdził papież.

Franciszek wyraził też swój "smutek i przerażenie" z powodu zabicia przedwczoraj w Meksyku dwóch zakonników. – Moich współbraci zakonnych - jezuitów i osoby świeckiej. Ileż zabójstw w Meksyku! Wyrażam swoją bliskość ze wspólnotą katolicką, dotkniętą tą tragedią. Raz jeszcze powtarzam, że przemoc nie rozwiązuje problemów, lecz potęguje niepotrzebne cierpienie –mówił.

– Dzieci, które były ze mną w papamobilu, to dzieci ukraińskie. Nie zapominajmy o Ukrainie, usuwajmy z pamięci cierpienia tego udręczonego narodu – dodał.

Franciszek zaapelował o wyciszenie arsenałów jądrowych

We wtorek w Wiedniu odbyło się spotkanie państw członkowskich Traktatu o zakazie rozprzestrzeniania broni jądrowej. Z tej okazji słowo do uczestników skierował Ojciec Święty Franciszek. "Z całą mocą ponawiam mój apel o wyciszenie wszelkiej broni i wyeliminowanie przyczyn konfliktów poprzez niestrudzone uciekanie się do negocjacji" – napisał papież w liście do uczestników.

Franciszek podkreślił, że dziś wymagający, ale szczególnie aktualny wydaje się być cel, jakim jest świat bez broni jądrowej. Przestrzegł również przed krótkowzrocznością w podejściu do bezpieczeństwa międzynarodowego.

Papież spotkał się z Ukraińcami. Wysłuchał krytyki?

Ostatnie nieformalne spotkanie papieża Franciszka z delegacją Ukraińców trwało blisko dwie godziny. Rozmowa z przedstawicielami strony ukraińskiej trwała ponad cztery razy więcej niż większość spotkań papieskich w ostatnim czasie – zauważyły światowe media.

Jak podała agencja prasowa Risu, cytowana we wtorek przez Katolicką Agencję Informacyjną (KAI), "Ojciec Święty chciał uważnie wysłuchać, dlaczego część Ukraińców sceptycznie patrzy na działania Watykanu".

