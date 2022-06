Biskupi USA: Od prawie pięćdziesięciu lat Ameryka wzmacniała niesprawiedliwe prawo

Abp José Gomez z Los Angeles i abp William Lori z Baltimore przypomnieli, że "od prawie pięćdziesięciu lat Ameryka wzmacniała niesprawiedliwe prawo, które pozwalało niektórym decydować, czy inni mogą żyć, czy umrzeć; polityka ta spowodowała śmierć dziesiątek milionów nienarodzonych dzieci, pokoleń, którym odmówiono prawa do urodzenia się".

"Wyrok ws. Roe v. Wade legalizował odbieranie ludzkiego życia"

"Ameryka została zbudowana na prawdzie, że wszyscy mężczyźni i kobiety są stworzeni jako równi, z danym przez Boga prawem do życia, wolności i dążenia do szczęścia. Tej prawdzie poważnie zaprzeczył wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Roe przeciwko Wade [z 1973 roku - red.], który zalegalizował i unormował odbieranie niewinnego ludzkiego życia. Dziś dziękujemy Bogu, że Sąd odwołał tę decyzję. Modlimy się, by nasi wybrani przedstawiciele uchwalili teraz prawa i zasady, które promują i chronią najsłabszych spośród nas" – napisali hierarchowie.

Podkreślili, że opłakują "najmniejszych”, którym od 1973 roku odebrano życie i powierzają ich dusze „Bogu, który który ukochał ich przed wszystkimi wiekami i który będzie ich kochał przez całą wieczność”.

"Nasze serca są również z każdą kobietą i mężczyzną, którzy boleśnie cierpieli z powodu aborcji; modlimy się o ich uzdrowienie i przyrzekamy nasze ciągłe współczucie i wsparcie. Jako Kościół musimy służyć tym, którzy borykają się z trudnymi ciążami i otaczać ich miłością" – wskazali arcybiskupi.

"Nadszedł czas rozpoczęcia pracy nad budową Ameryki po Roe"

Przyznali, że dzisiejsza decyzja jest owocem modlitw, ofiar i wspierającego działania niezliczonych zwykłych Amerykanów z różnych środowisk, którym wyrażają swą wdzięczność. Ich praca na rzecz życia "odzwierciedla wszystko, co jest dobre w naszej demokracji, a ruch w obronie życia zasługuje na zaliczenie do wielkich ruchów na rzecz zmiany społecznej i praw obywatelskich w historii naszego narodu”.

Przedstawiciele episkopatu zaznaczyli, że "nadszedł czas rozpoczęcia pracy nad budową Ameryki po Roe”. Jest to "czas leczenia ran i naprawiania społecznych podziałów”, czas "rozumnej refleksji i obywatelskiego dialogu oraz wspólnej budowy społeczeństwa i gospodarki, które wspierają małżeństwa i rodziny, gdzie każda kobieta otrzymuje wsparcie i środki, jakich potrzebuje, by z miłością urodzić swe dziecko”.

"Jako zwierzchnicy religijni zobowiązujemy się kontynuować naszą służbę wielkiemu Bożemu planowi miłości do człowieka i współpracować z naszymi współobywatelami, aby wypełnić obietnicę Ameryki dotyczącą zagwarantowania prawa do życia, wolności i dążenia do szczęścia dla wszystkich ludzi" – zadeklarowali abp Gómez i abp Lori.

