Abp Szewczuk apeluje: Wspólnie zakończmy to piekło

Dokonując przeglądu sytuacji na froncie w 123. dniu wojny, hierarcha przypomniał, że wróg skoncentrował całą swoją siłę w obwodzie ługańskim, gdzie toczą się najcięższe walki. Jak zaznaczył, w ostatnią sobotę cała Ukraina stała się celem intensywnych ataków rakietowych.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w swoim przemówieniu zatrzymał się nad kolejnym Owocem Ducha Świętego, jakim jest miłosierdzie. Podkreślił, że najlepiej opisuje ono stosunek Boga do człowieka i najskuteczniej upodabnia do Niego każdego z nas. – Uczynki miłosierdzia pozwalają nam pokonać zło, zadają największy cios szatanowi i jego sługom – mówił arcybiskup.

Abp Szewczuk: Ukraina przed Bożym Obliczem

Abp Szewczuk zaznaczył, że w tę niedzielę cała Ukraina staje w kościołach przed Bożym Obliczem, aby podnosić ręce w modlitwie o pokój, o zwycięstwo, o zakończenie rzezi, dokonywanej przez krwiożerczego wroga. – W tych strasznych okolicznościach warto mówić o miłosierdziu, ponieważ jeśli nie czynimy miłosierdzia, oddajemy pole złu – stwierdził arcybiskup.

Nawiązał do listu, jaki otrzymał od Sergieja Szkuriarenko, zwyczajnego ukraińskiego obywatela z miasta Orichiw w obwodzie zaporoskim. – Napisał do mnie, jak przeżywają wojnę mieszkańcy jego miejscowości. Kiedy rakiety spadają na duże miasta, to wszyscy od razu się o tym dowiadują, ale o cierpieniach ludzi w małych miejscowościach i wsiach wie mało kto. Pan Siergiej pisze, że jego miasto przed wojną liczyło prawie 14 tys. mieszkańców. Teraz zostało tam 600 osób, które praktycznie żyją w piwnicach. Napisał: "Nasze obecne życie to piekło na ziemi". Jego list jest krzykiem o pomoc, o miłosierdzie, apelem do wszystkich ludzi, do duchowieństwa, rządzących, międzynarodowych instytucji, aby jak najszybciej zatrzymać zło, zakończyć tę wojnę. Przekazuję więc błaganie tego człowieka, który dzieli się ze światem swoim nieszczęściem i oddaje się w Boże ręce. Mam nadzieję, że jego apel trafi do milionów ludzkich serc na całym świecie. Zakończmy tę wojnę razem –oznajmił zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

