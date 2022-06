"Lekkie odprężenie". Arcybiskup o sytuacji w Strefie Gazy

Arcybiskup sprawował liturgie, udzielał chrztów, uczestniczył w spotkaniach z rodzinami chrześcijańskimi i muzułmańskimi, a także odwiedził szpitale i obozy dla uchodźców – poinformowała w niedzielę Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Sytuacja w regionie

W rozmowie z niemiecką agencją katolicką KNA duchowny powiedział, że dostrzegł "nieznaczne złagodzenie napięć" w regionie. Względny spokój na przestrzeni minionego roku, bez większych eskalacji przemocy, a także więcej wydawanych przez władze Izraela pozwoleń na pracę i podróżowanie miały zapewnić "swego rodzaju przestrzeń oddechu" – uważa włoski franciszkanin. Jednak sytuacja polityczna w regionie zamkniętym nie uległa zasadniczej zmianie.

Niewielka mniejszość około 800 chrześcijan wśród około dwóch milionów mieszkańców w Strefie Gazy jest oddzielona od życia kościelnego w pozostałej części diecezji. Zwłaszcza dotkliwie odczuwają to młodzi chrześcijanie – zwrócił uwagę abp Pizzaballa. Tłumaczył, że "istnieje potrzeba większego kontaktu z innymi młodymi chrześcijanami, ale te decyzje mogą być podejmowane tylko na poziomie politycznym". Łaciński patriarcha Jerozolimy, który co pół roku odwiedza swoją wspólnotę w Strefie Gazy, podkreślił, że podróże te nie służą jedynie rozwiązywaniu problemów, ale także temu, aby być we wspólnocie z miejscową ludnością. – Życie w Gazie toczy się także poza tymi problemami. Spotykam ludzi w kontekście ich życia i widzę, że mimo wszystko, są szczęśliwi – powiedział abp Pizzaballa.

Głównym tematem kończącej się w niedzielę pięciodniowej wizyty była działalność Caritas. – W Strefie Gazy praca ta jest szczególnym wyrazem troski, jaką Kościół otacza wszystkich ludzi – podkreślił abp Pizzaballa. Zaznaczył, że ważną dla niego było przyjrzenie się pracy Caritas na miejscu, ponieważ "mówi to o wiele więcej niż wszystkie raporty".

