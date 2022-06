Co Maryja powiedziała dziewczynkom w Gietrzwałdzie? 145. rocznica objawień

Po raz pierwszy W Gietrzwałdzie Matka Boża ukazała się 27 czerwca 1877 roku 13-letniej dziewczynce Justynie Szafryńskiej. Kilka dni później Maryję zobaczyła też jej koleżanka Barbara Samulowska. Od tamtego czasu Maryja objawiała się dziewczynkom codziennie przez 2,5 miesiąca. Ostatnie objawienie w Gietrzwałdzie miało miejsce 16 września 1877 roku.

– Głównym przesłaniem orędzia gietrzwałdzkiego jest zachęta Maryi do modlitwy. Dziewczynki bardzo często przekazywały Matce Bożej podczas modlitwy różne problemy, prośby pielgrzymów. Opowiadały o trudnych, dramatycznych sytuacjach, także dotyczących losów Kościoła i Ojczyzny Polski, która była wtedy pod zaborami. Maryja najczęściej odpowiadała: "Módlcie się na różańcu" – wskazuje ks. Jarosław Klimczyk posługujący w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Historia objawień maryjnych w Gietrzwałdzie

W 1877 roku Justyna Szafryńska przygotowywała się do pierwszej spowiedzi i komunii św. 27 czerwca pomyślnie złożyła egzamin przed swoją uroczystością i wieczorem miała wracać do domu. Na głos dzwonu zwrócona ku kościołowi odmówiła Anioł Pański i wtedy na klonie koło plebani zobaczyła jasność ubraną na biało postać, z długimi włosami opadającymi na ramiona, siedzącą na złocistym tronie, udekorowanym perłami. Po chwili zauważyła jasny blask i anioła zstępującego z nieba. Gdy Justyna odmówiła Pozdrowienie Anielskie, postać podniosła się z tronu i wraz z aniołem uniosła się do nieba. Tak rozpoczęły się objawienia Matki Boskiej w Gietrzwałdzie.

Dziewczynka opowiedziała o widzeniu proboszczowi. Ten polecił jej przyjść następnego dnia w to samo miejsce. Tego dnia, po odmówieniu różańca i modlitwy Anioł Pański, Justyna ujrzała tron ze złota wyłożony perłami, do którego dwaj aniołowie przyprowadzili Najświętszą Dziewicę. Gdy usiadła, aniołowie przynieśli Dziecię Jezus w niebiańskim blasku, trzymające w lewym ręku kulę ziemską i posadzili Je na lewym kolanie Matki Boskiej. Jeszcze inni dwaj aniołowie unosili błyszczącą koronę nad głową Madonny, a inny przyniósł złote berło i trzymał je w prawej ręce nad koroną. Nad wszystkimi pojawił się jeszcze jeden anioł, który wskazywał na wielki krzyż bez wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego.

"Odmawiajcie gorliwie różaniec"

28 i 29 czerwca objawienia wyglądały podobnie i trwały po pół godziny. 30 czerwca po raz pierwszy objawienie miała też Barbara Samulowska. Proboszcz polecił dziewczynce zapytać Maryję: "Czego żądasz Matko Boża?". Barbara otrzymała odpowiedź: "Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec".

Następnego dnia Justyna zapytała również: "Kto Ty jesteś?". Maryja odrzekła "Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta". Matka Boża przemawiała do gietrzwałdzkich dzieci w języku polskim. Od tego dnia Maryja objawiała się codziennie wieczorem podczas nabożeństwa różańcowego.

3 lipca dzieci zapytały Matkę Bożą, jak długo będzie do nich przychodzić. "Będę tu przychodzić jeszcze dwa miesiące. Stanie się cud - później chorzy zostaną uzdrowieni" –przekazała Maryja. Dodała, że aby tak się stało, chorzy muszą odmawiać różaniec. 6 lipca Maryja zażądała, aby przy klonie objawień postawiono "krzyż murowany z figurą Niepokalanego Poczęcia, a u jej stóp powinno być położone płótno dla uzdrowienia chorych".

Ostatnie objawienia miały odbyć się 8 września, w święto Narodzenia Niepokalanej Dziewicy Maryi. Matka Boża miała powiedzieć "Nie smućcie się, bo Ja będę zawsze przy was". Maryja obiecała również tego dnia pobłogosławić źródełko na ziemi plebańskiej pod laskiem. Od tamtego czasu, objawienia ustały. Tego dnia miała być poświęcona również figura Madonny do kapliczki na miejscu objawień, ale nie nadeszła jeszcze z Monachium. Stało się to 12 września. Dziewczynki, widząc figurę, płakały. Twierdziły, że figura jest brzydsza niż Najświętsza Panienka, którą widziały. Wieczorem przyszła do nich Matka Boża mówiąc "Wy nie smućcie się, bo figura, która nadeszła, jest dobra".

Objawienia trwały jeszcze do niedzieli 16 września. Ostatnie słowa, jakie Justyna i Barbara usłyszały od Maryi brzmiały: "Odmawiajcie gorliwie różaniec".

Przesłanie objawień w Gietrzwałdzie

Co warte zauważenia, podczas gdy Maryja w Lourdes ukazała się 18 razy, w Fatimie 6, to w Gietrzwałdzie przyszła do dzieci aż 160 razy, w niektóre dni objawiając się 3 razy dziennie.

Objawieniami w Gietrzwałdzie Matka Boża pragnęła podnieść na duchu polską ludność katolicką, uciemiężoną przez Kulturkampf Ottona Bismarcka. Orędzie Najświętszej Dziewicy brzmiało: "Jeśli ludzie będą gorliwie się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów". Przy końcu objawień Matka Boża wypowiedziała te pocieszające słowa: „Nie smućcie się, bo Ja zawsze będę przy was.

Zasięg objawień gietrzwałdzkich i ich rozgłos nie był mniejszy od objawień w Lourdes i w Fatima. Bez przesady można nawet powiedzieć, że objawienia w Gietrzwałdzie budziły większe zainteresowanie i przyciągały więcej pielgrzymów.

"Owoce objawień są nadzwyczajne. W całej polskiej Warmii prawie we wszystkich domach różaniec jest wspólnie odmawiany. Podobnie w wielu parafiach diecezji Chełmińskiej, Poznańskiej i Wrocławskiej. Bractwo Wstrzemięźliwości szczególnie w całej Polsce wszędzie doszło do rozkwitu" – pisał w relacji proboszcz parafii w Gietrzwałdzie,

