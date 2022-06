Unieważnienie wyroku Roe v. Wade. Ozdoba: Połowa stanów w USA będzie pro-life

W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych stosunkiem głosów 6-3 uchylił funkcjonujące od 1973 roku, czyli od rozstrzygnięcia sprawy Roe kontra Wade, federalne skrajnie, antynatalistyczne i nieludzkie prawo aborcyjne. To, co jeszcze niedawno wydawało się niemal niemożliwe, stało się faktem. Poszczególne stany Ameryki będą mogły według własnego uznania kształtować prawo dotyczące ochrony życia nienarodzonych dzieci lub zdecydować się na jego brak.

Ozdoba: Połowa stanów w USA będzie pro-life

W rozmowie z Radiem Maryja prezes Centrum Życia i Rodziny ocenił, że orzeczenie amerykańskiego Sądu Najwyższego zaczęło działać ze skutkiem natychmiastowym. – Kliniki musiały odwołać szereg tzw. aborcji. SN jednego dnia uratował życie kilkunastu-kilkudziesięciu dzieci. W 26 stanach ochrona życia prawdopodobnie będzie obowiązywać w pełni, ponieważ media już informują o deklaracjach władz lokalnych o tym, że będą one wprowadzać stosowne regulacje, które będą zapewniały ochronę życia – wskazywał Paweł Ozdoba. Podkreślił, że po wprowadzeniu przepisów "połowa stanów w USA będzie pro-life".

Prezes CŻiR przekazał, że w kilku stanach USA organizacja Planned Parenthood zawiesiła swoją działalność. Dodał, że "takie organizacje bardzo mocno odczują decyzję sędziów Sądu Najwyższego".

Sąd Najwyższy USA orzekł, że tzw. aborcja nie jest prawem konstytucyjnym, co wiąże się z tym, że możliwość zabijania dzieci w całym kraju została zniesiona. – Oznacza to, że dopóki poszczególne stany nie wprowadzą własnych przepisów, to tzw. aborcja nie jest dozwolona w USA. Osiem stanów już zakazało zabijania nienarodzonych dzieci. To wielki krok w kierunku zwiększenia ochrony życia w tym kraju – mówił Ozdoba.

Stanowisko Joe Bidena w sprawie wyroku Sądu Najwyższego

Działacz skomentował także postawę amerykańskiego prezydenta, który jest przeciwny orzeczeniu Sądu Najwyższego ws. Roe konta Wade. – (Joe Biden – red.) Domaga się, aby tzw. aborcja była dostępna. Zabijanie nienarodzonych dzieci określa mianem "prawa człowieka". Trzeba pamiętać, że to ultralewicowy polityk, który swoje przekonania opiera na poglądach politycznych. Nauczanie Kościoła katolickiego w tym wymiarze niewiele dla niego znaczy – przekonywał prezes CŻiR.

