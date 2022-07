Uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa. Kiedy obchodzona i dlaczego?

Nabożeństwo do Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

Uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa jest związana z relikwiami przechowywanymi w kościele San Nicola in Carcere w Rzymie. Chodzi o skrawek płaszcza, który według tradycji należał do setnika przebijającego włócznią Ukrzyżowanego Chrystusa, aby upewnić się o Jego śmierci. Skrawek ten ze czcią został odcięty, gdyż był naznaczony "krwią i wodą", które wypłynęły z przebitego boku Jezusa.

Relikwie te trafiły do kościoła San Nicola in Carcere w XVIII wieku za sprawą potomków setnika. Zostały umieszczone pod krzyżem, który potem miał przemówić do mistyczki, św. Brygidy. Tak rozwinął się kult relikwii Krwi Chrystusa. Co roku, w pierwszą niedziele lipca, obchodzono święto Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa.

Szczególne nabożeństwo do Najdroższej Krwi Pana Jezusa miał św. Kasper de Buffalo. W XIX wieku założył on osobną rodzinę zakonną pod wezwaniem Najdroższej Krwi Pana Jezusa. W 1822 roku kazaniami św. Kaspra została poruszona Maria De Mattias. Pod wpływem słów św. Kaspra zaczęło dojrzewać w niej powołanie zgromadzenia sióstr. Ostatecznie powstało ono w 1834 roku pod nazwą Adoratorek Przenajdroższej Krwi Chrystusa.

W średniowieczu bardzo często nabożeństwo do Najdroższej Krwi Chrystusa było połączone z nabożeństwem do Ran Pana Jezusa. Takim nabożeństwem wyróżniali się m.in. św. Bernard, św. Anzelm czy św. Bonawentura.

Święto Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

W 1849 roku, kiedy papież Pius IX przebywał na wygnaniu w Gaeta, przyjął z wizytą księdza Jana Merliniego, Misjonarza Krwi Chrystusa. Misjonarz przepowiedział papieżowi, że jego wygnanie się skończy, jeśli rozszerzy święto Przenajdroższej Krwi Chrystusa na cały Kościół. Ojciec Święty miał odpowiedzieć: "Nie ślubuję, ale obiecuję".

Tak się stało. Dekretem Redempti sumus z dnia 10 sierpnia 1849 roku papież ustanowił święto Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w całym Kościele powszechnym. Było ono nadal obchodzone w pierwszą niedzielę lipca. Podobnie jak Boże Ciało jest rozwinięciem Wielkiego Czwartku, tak uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa była niejako przedłużeniem Wielkiego Piątku.

Podczas pontyfikatu Piusa X datę liturgicznych obchodów święta Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa ustalono na dzień 1 lipca. Z kolei papież Pius XI podniósł obchody święta Przenajdroższej Krwi Chrystusa do stopnia uroczystości rytu zdwojonego I klasy. W rycie rzymskim Kościoła katolickiego do dziś w dniu 1 lipca obchodzona jest uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa.

Reforma Soboru Watykańskiego II

W wyniku reformy po Soborze Watykańskim II święto Najdroższej Krwi Chrystusa zostało zniesione i połączone z uroczystością Najświętszego Ciała Chrystusa, czyli tzw. Bożym Ciałem. Zachowało się jedynie, na zasadzie przywileju, w zgromadzeniach Księży Misjonarzy i Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa.

Warto zaznaczyć, że nabożeństwo ku czci Krwi Chrystusa znajduje swoje źródło w Piśmie Świętym. Choć wielu męczenników przelewa krew za wiarę, to jednak jako pierwszy swoją Krew przelał Jezus Chrystus za zbawienie świata. Pierwszy raz Jego krew została przelana przy obrzezaniu. Cenna Krew Zbawiciela płynęła też w Ogrodzie Oliwnym, gdy Chrystus pocił się krwawym potem (Łk 22, 44). Nie sposób nie wspomnieć tutaj biczowania, koronowania cierniem oraz ukrzyżowania, podczas których Krew Pańska wylewała się obficie na świat. Po przebiciu boku Chrystusa na krzyżu, "natychmiast wypłynęła krew i woda" (J 19,34).

Płatki róż w Getsemani

Na pamiątkę Nocy, w której Jezus pocił się krwawym potem w Ogrodzie Getsemani, w Bazylice Agonii na Górze Oliwnej w Jerozolimie rozsypywane są płatki czerwonych róż.

Przed ołtarzem w Bazylice znajduje się naga skała, na którą padać miały krwiste krople Jezusowego potu, gdy modlił się podczas Męki w Ogrodzie Oliwnym. Kamień przed ołtarzem otoczony jest cierniem. Można zauważyć też ptaki uwikłane w jeżyny. To symbol tych, którzy łączą się z cierpieniem Jezusa.

Obrzęd obsypania skały płatkami róż odbywa się dwa razy w roku. Pierwszy to Wielki Czwartek. Po Mszy Wieczerzy Pańskiej wspominana jest modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Wtedy też na kamień wysypuje się płatki czerwonych róż. Drugi raz taki gest wykonywany jest w uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa.

Lipiec – miesiąc poświęcony Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

Po tym, jak w 1933 roku papież Pius XI podniósł uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa do rangi świąt pierwszej klasy, w 1960 roku papież Jan XXIII ogłosił list apostolski "Inde a Primis" o rozszerzaniu nabożeństwa ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Tym samym zachęcał wiernych, by lipiec był czasem rozmyślań o Krwi Chrystusa. Ojciec Święty Jan XXIII zatwierdził również Litanię do Najdroższej Krwi Pana Jezusa.

Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

"Il mese del Preziossismo Sangue" Rafaello Bernardo CPPS

W książce "Il mese del Preziossismo Sangue" ks. Rafaello Bernardo ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa tłumaczy dlaczego Kościół w wyjątkowy sposób wspomina w lipcu Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa.

"Po miesiącu maju dla Maryi i czerwcu dla Najświętszego Serca Jezusowego, Kościół świadomie ustalił, że miesiąc lipiec będzie poświęcony Najdroższej Krwi Jezusa. Lipiec jest centrum roku słonecznego, jest miesiącem nad miesiącami, miesiącem słońca, które praży swym najintensywniejszym skwarem: a Odkupienie nie jest może stołem obfitującym w cudowne źródło – Boskiej Krwi – wlewanej w dusze przez miłość Chrystusa? Oto dlaczego tak święto, jak i miesiąc Najdroższej Krwi zostały ustanowione w środku roku prawie, by przypomnieć nam pełnię samego Odkupienia. Ale jest jeszcze inny motyw: właśnie w lipcu życie chrześcijańskie osłabia się, a życie ziemskie nabiera rozmachu i w tym ferworze tryumfuje zło. Dlatego konieczna jest jakaś pomoc, a znaleźć ją można właśnie we Krwi Chrystusa".

