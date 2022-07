Młody homoseksualista nie świętuje "Miesiąca Dumy". Składa śluby czystości

Gerson Gonzales Granados to młody Peruwiańczyk, który określa siebie homoseksualistą. Tymczasem w tzw. "Pride Month" odmówił świętowania dumy gejowskiej i złożył śluby czystości. Mężczyzna przyrzekł również bronić nauczania Kościoła katolickiego w kwestii homoseksualizmu.

"Praktyka homoseksualna krzywdzi, uszkadza serce"

Granados zdecydował się na taki krok, mimo, że dziś wielu podejmuje właśnie odwrotne działania, szczycąc się publicznie swoją "innością". – Skoro tak wiele wycierpieliśmy w życiu, mamy tendencję do pokazywania się jako zwycięzcy lub ci, którzy przezwyciężyli różne rzeczy. I mamy tendencję do pokazywania tych lęków jako powodu do dumy i szczęścia – komentował mężczyzna w rozmowie z EWTN News. Ocenił, że "praktyka homoseksualna krzywdzi, uszkadza serce".

Młody Peruwiańczyk zachęcał w wywiadzie, by "nie praktykować aktów homoseksualnych", które niszczą, "nawet jeśli są czułe, pełne szacunku lub wierne". Zdaniem Granadosa "życie w czystości to najlepszy sposób na życie z homoseksualizmem".

Mężczyzna wyznał, że jego homoseksualna tendencja może być wynikiem "złej relacji z ojcem i matką" oraz przykrymi doświadczeniami z dzieciństwa. Opowiadając swoją historię Granados wskazał, że "homoseksualizm jest rodzajem strachu". – Rodzajem strachu, osobistego niezadowolenia, rodzajem nierozwiązanej kwestii afektywnej i dlatego bardzo dobrze rozumiem, dlaczego Kościół mówi, że homoseksualizm jest tendencją nieuporządkowaną i oczywiście rozumiem, że praktyka homoseksualna jest z natury rzeczy niechlujna – mówił mężczyzna.

Czytaj też:

Amerykański raper ocenzurowany na Spotify za sprzeciw wobec "Pride Month"Czytaj też:

"Czy obronimy naszą tożsamość?". Specjalny dodatek w "Do Rzeczy"