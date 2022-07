Wojna na Ukrainie. Abp Szewczuk: Wróg walczy nie tylko bronią

Dziękując Bogu i siłom zbrojnym Ukrainy, duchowny przyznał, że "wielu nie dożyło tego dnia". – Również ubiegłej doby zginęło, niestety, wielu ludzi – przyznał zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. I dodał: "Jako chrześcijanie musimy dawać świadectwo prawdzie".

Walki na Ukrainie

Intensywne walki trwają na Ukrainie na całej linii frontu. Najsilniejsze są w regionach ługańskim i donieckim. – Najbardziej boli nas rakietowy ostrzał obiektów cywilnych. Ale Ukraina trwa, walczy i uczy się zwyciężać – powiedział abp Szewczuk.

Hierarcha zwrócił uwagę na to, że podczas wojny na Ukrainie widzimy, iż ma ona charakter hybrydowy. – Walczy się nie tylko bronią, bombami, rakietami, artylerią, czołgami na polu bitwy, ale trwa też wojna informacyjna czy raczej dezinformacyjna. Nieprzyjaciel szerzy na cały świat nieprawdę. My, chrześcijanie, mamy swój obowiązek, nie możemy słuchać głosu kusiciela, nie możemy wchodzić z nim w dyskusję. My musimy dawać świadectwo prawdzie. Papież Franciszek mówi, że wojna zawsze jest związana z wielkim kłamstwem. Pierwszą ofiarą wojny zawsze jest prawda. Dlatego bez względu na to, gdzie jesteśmy i co robimy, jaką misję wypełniamy, gdziekolwiek żyjemy, słuchajmy zawsze głosu prawdy – mówił.

– Słuchajmy prawdy, która przemawia do nas przez słowo Pisma Świętego. I Bożym Słowem, jak mieczem obosiecznym, odeprzemy napady kusiciela, diabła. Boże, daj nam wszystkim siłę wytrwać w tej duchowej walce. Daj nam siłę Twojej prawdy, abyśmy odparli ataki niesprawiedliwego agresora. Uczyń nas świadkami Twojej prawdy i nosicielami Twojej mocy – dodał zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Orędzie zostało wygłoszone w 129. dniu rosyjskiej inwazji militarnej na ukraińskie terytorium państwowe. Agresja Federacji Rosyjskiej trwa od 24 lutego.

