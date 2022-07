Franciszek zabrał głos ws. Ukrainy. Papież wystosował apel

–Módlmy się nadal o pokój na Ukrainie i w całym świecie. Apeluję do szefów państw i organizacji międzynarodowych, by zareagowali na tendencję do uwypuklania konfliktów i konfrontacji. Świat potrzebuje pokoju. Nie pokoju opartego na równowadze uzbrojenia i wzajemnym lęku. Nie to jest złe. To jest cofanie historii o siedemdziesiąt lat – mówił papież.

Franciszek podkreślił, że należy przejść do "globalnego projektu pokojowego". – Kryzys ukraiński powinien być – ale jeśli będzie taka wola - może się jeszcze stać wyzwaniem dla mądrych mężów stanu, zdolnych do budowania w dialogu lepszego świata dla nowych pokoleń. Z Bożą pomocą jest to stale możliwe! Ale musimy przejść od strategii mocarstwowości politycznej, gospodarczej i militarnej do globalnego projektu pokojowego. „Nie” dla świata podzielonego między skłócone mocarstwa, „tak” dla świata zjednoczonego między narodami i cywilizacjami, które szanują się nawzajem – mówił.

Zmagania Ukraińców na wojnie

Rosyjska inwazja militarna na terytorium państwowym Ukrainy trwa od 130 dni. Jednak Federacja Rosyjska w swojej propagandzie cały czas nie nazywa prowadzonych działań zbrojnych "wojną", lecz "specjalną operacją wojskową". Atakując Ukrainę, Władimir Putin wywołał konflikt, który przekształcił się w największą konfrontację w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej. Wojna doprowadziła do ogromnego kryzysu uchodźczego oraz humanitarnego. W tym czasie tylko na teren Polski przemieściło się przejściami granicznymi 4,506 mln uchodźców wojennych. Kijów cały czas prosi Zachód o pomoc w postaci dostaw ciężkiej broni. Ukraińskie władze chcą także przyspieszenia procesu wejścia Ukrainy do struktur Unii Europejskiej.

Tymczasem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku poinformował o zmaganiach swojego lotnictwa na wojnie. Od początku inwazji Ukraińcy mieli: zniszczyć ponad 530 celów lotniczych rosyjskich okupantów, uratować tysiące obywateli i kilkadziesiąt obiektów infrastruktury, nie pozwolili wrogiemu lotnictwu rządzić ukraińską przestrzenią powietrzną.

Czytaj też:

Sztab Ukrainy podał straty wroga. Ilu żołnierzy straciła Rosja?Czytaj też:

Media: Rosyjski minister przekazał raport Putinowi. Chodzi o Ługańsk