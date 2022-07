Papież z wizytą w Moskwie i Kijowie. Franciszek zdradził swoje plany

Jak relacjonuje autor wywiadu z papieżem, Ojciec Święty spotkał się z nim, poruszając się o lasce, a na początkowe pytanie o swoje samopoczucie zażartował, że "jeszcze żyje". Podkreślił, że konieczność odwołania podróży apostolskiej do Republiki Demokratycznej Konga i Sudanu Południowego była dla niego bardzo bolesna.

Problemy ze zdrowiem papieża

Pullella wyjaśnia też, że lekarze zalecili papieżowi dodatkowe 20 dni rehabilitacji i odpoczynku, aby z jego kalendarza nie została wycofana także podróż apostolska do Kanady.

Ojciec Święty po raz pierwszy opowiedział publicznie o szczegółach swoich dolegliwości z kolanem, "mówiąc, że doznał 'małego złamania' w kolanie, gdy zrobił niewłaściwy krok podczas zapalenia więzadła. – Mam się dobrze, powoli dochodzę do siebie – powiedział, dodając, że złamanie było składane, w czym pomogły lasero- i magnetoterapia.

Franciszek odrzucił też pogłoski o wykryciu nowotworu rok temu, podczas sześciogodzinnej operacji usunięcia części okrężnicy z powodu zapalenia uchyłków, schorzenia częstego u osób starszych. – Ta operacja była wielkim sukcesem – powiedział, dodając ze śmiechem, że "nie powiedzieli mi nic o rzekomym raku". W omówieniu wywiadu opublikowanym przez Reutersa powiedział jednak, że nie chce operacji na kolanie, ponieważ znieczulenie ogólne podczas zeszłorocznej operacji miało negatywne skutki uboczne.

Wizyta w Rosji i na Ukrainie

Papież Franciszek wyraził też nadzieję na odwiedzenie w najbliższym czasie Moskwy i Kijowa, podkreślając, że najpierw chciałby pojechać do stolicy Rosji. Miał też potwierdzić, że w tej sprawie nawiązane zostały kontakty między kard. Pietro Parolinem, watykańskim sekretarzem stanu, a ministrem spraw zagranicznych Rosji Sieriejem Ławrowem.

– Chciałbym pojechać na Ukrainę, a najpierw chciałem pojechać do Moskwy. Wymieniliśmy wiadomości na ten temat, ponieważ myślałem, że jeśli prezydent Rosji otworzyłby mi małe okno, aby służyć sprawie pokoju... – cytuje słowa Ojca Świętego Pullella.

– A teraz jest to możliwe, po powrocie z Kanady, że uda mi się pojechać na Ukrainę – dodał papież i raz jeszcze powtórzył, że "pierwszą rzeczą jest pojechać do Rosji, aby spróbować pomóc w jakiś sposób, ale chciałbym pojechać do obu stolic".

Zmiana w Watykanie?

Papież odniósł się też do pogłosek, jakoby jego sierpniowa wizyta w Aquili, konsystorz i spotkanie poświęcone omówieniu nowej konstytucji apostolskiej miały zwiastować jego rezygnację z papieskiego urzędu.

"Franciszek, czujny i spokojny przez cały wywiad, gdy omawiał szeroki zakres spraw międzynarodowych i kościelnych, wyśmiał ten pomysł" – pisze Pulella, w omówieniu swojej rozmowy z papieżem i cytuje jego reakcję: "To nigdy nie przyszło mi do głowy. Na razie nie, na razie nie. Naprawdę!"

Franciszek powtórzył jednak swoje często deklarowane stanowisko, że może kiedyś zrezygnować, jeśli słabnące zdrowie uniemożliwi mu kierowanie Kościołem – dodaje watykanista.

