Akty strzeliste. Co dają nam te krótkie modlitwy w ciągu dnia?

Co to są akty strzeliste?

Akty strzeliste to krótkie modlitwy, wezwania, którymi w ciągu dnia możemy zwracać się do Pana Boga, wielbiąc Go, prosząc o przebaczenie grzechów lub potrzebne łaski.

Akty strzeliste są praktyką starodawną, która powstała w odpowiedzi na wezwanie samego Jezusa: Nieustannie się módlcie! W Ewangelii wg św. Łukasza czytamy: Zawsze powinniście się modlić i nie ustawać (Łk 18,1). Modlitwa aktami strzelistymi znana była już za czasów św. Augustyna. Potem rozpowszechniono ją w Kościele Wschodnim, a na końcu przejął ją Zachód.

Akty strzeliste mogą być zwrotami bezpośrednio do Boga, ale również można nimi modlić się przez wstawiennictwo Matki Bożej, Aniołów lub Świętych.

Skąd pochodzą akty strzeliste?

Bardzo często akty strzeliste pochodzą z Pisma Świętego. Przykładowe z nich to: Panie, abym przejrzał! Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham.

Są też akty strzeliste mające swoje źródło w prywatnych objawieniach. Tutaj najpopularniejszym z pewnością jest Jezu, ufam Tobie, z objawień św. siostry Faustyny. W ostatnich latach znanym, za sprawą o. Dolindo, aktem strzelistym są również słowa: Jezu, Ty się tym zajmij!

Wiele starych, zakorzenionych w Tradycji zwrotów do Boga jest formą aktów strzelistych. Np. Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Popularnym, szczególnie w Kościele wschodnim, jest akt znany od wieków, czyli greckieKyrie, eleison (z gr. Panie, zmiłuj się).

Przykłady aktów strzelistych

Akty strzeliste uwielbienia:

Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham.

Uwielbiam Cię Jezu za Twe Miłosierdzie.

O Jezu, uczyń mnie godnym wielbienia Ciebie.

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!

Ojcze niebieski, bądź uwielbiony w moim Aniele Stróżu.

Niech na wieki będzie pochwalony i uwielbiony Przenajświętszy Sakrament!

Wielbię Ciebie w każdym momencie, o Żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie!

Akty strzeliste prośby i zawierzenia:

Jezu, ufam Tobie.

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!

Jezu, każdy mój oddech poświęcam z miłością Tobie.

Serce Jezusa, gorejące miłością ku nam, rozpal serca nasze miłością ku Tobie.

Daj mi tylko miłość ku Tobie i łaskę swoją, a dość będę bogaty i niczego więcej nie pragnę.

Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego.

Jezu, nadziejo duszy stęsknionej, wspomnij na mnie.

Akty strzeliste przebłagalne:

Panie Jezu Chryste, synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.

Jezu Miłosierny, wybaw mnie z jarzma grzechu!

Przebacz mi, Jezu, w Miłosierdziu swoim.

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie.

Akty strzeliste do Matki Bożej

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami!

Matko Pomocy Nieustającej, proś Boga za nami!

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Matko Boża, módl się za nami.

Matko Boża, pamiętaj o mnie!

Akty strzeliste do Anioła Stróża

Mój Aniele Stróżu, uwielbiam Boga, który Cię do mnie posłał.

Błogosławię Cię Boże, w Trójcy Jedyny, obecny w moim kochanym Aniele Stróżu i dziękuję, że mi Go dałeś.

Ojcze niebieski, bądź uwielbiony w moim Aniele Stróżu.

Dziękuję Ci, Aniele Stróżu, że jesteś moim bratem i przyjacielem.

Aniele, mój Stróżu, dziękuje Ci za Twą obecność.

Aniele, mój Stróżu, pomóż mi uwierzyć, że jesteś zawsze przy mnie.

Święci o aktach strzelistych

Akty strzeliste były obecne w życiu wielu świętych, którzy zaświadczali o ich wartości i mocy w życiu duchowym. – Jeżeli nie możesz oddać się dłuższej modlitwie, wzywaj Jezusa w ciągu całego dnia – wzywał św. o. Pio.

O nieustannym trwaniu przy Bogu w modlitwie mówił też św. Alfons Maria de Liguori: "Ojcowie Pustyni przywiązywali wielką wagę do aktów strzelistych. Uważali, że są one skuteczniejsze dla utrzymania w duszy pamięci o obecności Boskiej niż długie modlitwy. Św. Jan Chryzostom mówi, że »kto często umacnia się takimi aktami, ten zamyka drzwi szatanowi, nie dopuszczając złych myśli, które szatan mu podaje«. Są pewne chwile i okoliczności, w których szczególnie powinniśmy rozbudzać w sobie odczuwanie obecności Bożej:

1) rano, budząc się;

2) rozpoczynając modlitwę myślną albo ustną;

3) w czasie różnorodnych pokus, w niecierpliwości, w bólu, w przykrości, obserwując zgorszenie;

4) gdy popełnimy jakiś grzech".

Trafnie znaczenie aktów strzelistych opisała również św. Matka Teresa z Kalkuty: Możesz modlić się podczas pracy. Praca nie przeszkadza w modlitwie, ani modlitwa nie przeszkadza w pracy. Potrzeba tylko zwykłego wzniesienia myśli ku Niemu. Wystarczy, ze powiemy: "Kocham Cię, Boże, ufam Ci, wierzę w Ciebie, potrzebuję Cię teraz". Właśnie takie zwyczajne słowa. To są cudowne modlitwy.

Nieustający akt miłości

Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze! – to "nieustający akt miłości", który przekazał sam Jezus Chrystus słudze Bożej s. Marii Konsolacie Betrone, prosząc, by modlitwę tę odmawiali wszyscy ludzie. – Konsolato, o tak, proś o przebaczenie dla biednej, grzesznej ludzkości; proś dla niej o triumf Mojego Miłosierdzia. (...) Pragnę od ciebie nieustannego „Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze!", od chwili porannego przebudzenia się aż do wieczornego zaśnięcia. Jeśli wierzysz, że jestem Wszechmogący, wierz także, że jestem w stanie udzielić ci łaski życia w nieustannej miłości – mówił Jezus włoskiej mistyczce, co zostało zapisane w "Orędziu Miłości Serca Jezusa do świata".

"Modlitwa ta zawiera w sobie wszystkie rodzaje modlitw. To modlitwa prośby, gdyż modląc się, wypraszamy łaskę nawrócenia dusz. To modlitwa dziękczynna i uwielbienia, kiedy serce pełne zachwytu nad Bożą Miłością i Miłosierdziem wyraża swoją miłość, wdzięczność i uwielbienie dla Boga" – czytamy.

