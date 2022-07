Wizyta papieża w Moskwie? Rzecznik Kremla zabrał głos

– Kremlowi nie są znane żadne znaczące kontakty w sprawie wizyty papieża w Moskwie. Taka wizyta powinna być przygotowana na najwyższym szczeblu – stwierdził przedstawiciel biura prasowego Władimira Putina.

Stanowiska Watykanu i Kremla

Jak podała agencja informacyjna RiaNovosti, rzecznik przywódcy Federacji Rosyjskiej Władimira Putina miał oznajmić, iż papież "zna stanowisko" Kremla. – Z tego, co wiem, to nie ma żadnego merytorycznego kontaktu w tej sprawie – powiedział Pieskow na środowej konferencji prasowej, na którą w swoim komunikacie powołała się Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Tymczasem w wywiadzie udzielonym agencji informacyjnej Reuters w poniedziałek, 4 lipca tego roku papież Franciszek, mówiąc o sytuacji na Ukrainie, zaznaczył, że "doszło do kontaktów" między sekretarzem stanu kard. Pietro Parolinem a ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem na temat ewentualnej podróży Ojca Świętego do Moskwy. – Początkowe sygnały nie były dobre. O tej ewentualnej podróży mówiono po raz pierwszy kilka miesięcy temu – zauważył papież, wyjaśniając, iż Moskwa odpowiedziała, że "nie jest to właściwy czas". Jednak jak wskazał, "teraz coś mogło się zmienić". – Chciałbym pojechać na Ukrainę, a najpierw chciałem pojechać do Moskwy. Wymieniliśmy wiadomości na ten temat, ponieważ myślałem, że jeśli prezydent Rosji otworzyłby mi małe okno, aby służyć sprawie pokoju... Teraz też jest możliwe, że po powrocie z Kanady będę mógł pojechać na Ukrainę. Najpierw trzeba jednak pojechać do Rosji, aby spróbować w jakiś sposób pomóc. Ale chciałbym pojechać do obu stolic – zaznaczył papież. Odnosząc się do Moskwy, Franciszek mówił o "bardzo otwartym, bardzo serdecznym dialogu", a także podkreślił, iż "drzwi są otwarte".

Czytaj też:

Papież z wizytą w Moskwie i Kijowie. Franciszek zdradził swoje plany