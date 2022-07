Bp Schneider: Nancy Pelosi idzie ku wiecznemu potępieniu, a władze Watykanu jej na to pozwalają

Bp Athanasius Schneider odniósł się do sprawy spiker Izby Reprezentantów USA, Nancy Pelosi. Zdaniem duchownego polityk idzie "drogą ku możliwości wiecznego potępienia". Biskup ocenił, że na takie kroki pozwalają jej władze Watykanu.

Chodzi o zakaz przyjmowania Komunii św., który Nancy Pelosi otrzymała w swojej diecezji. Mimo to, przyjmuje ona Komunię, a w ostatnich dniach zrobiła to podczas Mszy św. na Watykanie. Abp Salvatore Cordileone, w liście do Nancy Pelosi zabronił jej przyjmowania Ciała Pańskiego, ponieważ polityk popiera publicznie aborcję. Według Pelosi, zabijanie nienarodzonych dzieci jest prawem kobiet, a nauczanie Kościoła w tym względzie nie powinno wpływać na decyzje państwowe.

"Władze Watykanu są współwinne świętokradztwu Pelosi"

Zdaniem bp. Athanasiusa Schneidera, Nancy Pelosi przyjmuje świętokradzką Komunię św. Duchowny wezwał do przeprowadzenia aktów wynagradzających zarówno za czyny Pelosi, jak i tych, którzy jej na to pozwalają. Bp Schneider odniósł się tutaj do decyzji Watykanu w sprawie udzielania Komunii tym, którzy popierają aborcję.

– To bluźnierstwo i świętokradztwo może wzbudzić w nas tylko cierpienie, bo wierzymy i kochamy Jezusa Chrystusa w Eucharystii – podkreślał kazachski hierarcha kościelny. Zdaniem bp. Schneidera władze Watykanu są współwinne świętokradztwu Pelosi, bo nie wydano żadnego oświadczenia, które potępiałoby jej czyn.

Biskup wskazał, że przez "milczenie i zgodę de facto Watykan, Stolica Apostolska i papież akceptują ten akt". – (Papież – red.) widzi, że ta dusza idzie świadomie i publicznie ku swojej zatracie, ku swojemu potępieniu/ To bardzo poważne. Dlatego musimy przeprowadzić akty zadośćuczynienia, nie tylko za Pelosi, ale również za tych w Watykanie, którzy na to pozwalają – ocenił duchowny.

