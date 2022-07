Francja chce pomóc uchodźcom z Ukrainy. Przeznaczy 60 tys. euro na Aborcję bez Granic

Francuskie Ministerstwo Zdrowia i Profilaktyki chce przekazać darowiznę na wsparcie działalności Aborcji bez Granic. Resort chce przeznaczyć na ten cel 60 tys. euro, które miałyby pomóc ukraińskim kobietom, które uciekły do Polski po wybuchu wojny.

"Francja stoi przy narodzie ukraińskim"

Francja jest drugim krajem po Belgii, który finansowo wspiera aborcję w Polsce. Fundusze przekazane Aborcji bez Granic mają finansować specjalną infolinię, a także pomoc logistyczną dla tych kobiet, które zdecydują się na aborcję i będą chciały wyjechać na zabieg do kraju, w którym aborcja jest legalna.

Jak podał portal ofeminin.pl pieniądze będą pomocą dla co najmniej 150 kobiet z Ukrainy, które przebywają w Polsce. – Chcemy zwiększyć naszą pomoc dla ukraińskich kobiet i pokazać nasze niestrudzone wsparcie dla prawa do aborcji, które jest podstawowym prawem kobiet" – mówiła minister zdrowia i profilaktyki Brigitte Bourguignon. Z kolei francuski minister ds. europejskich Clément Beaune zapowiedział, że Francja będzie walczyć "o włączenie prawa do aborcji do Konstytucji Praw Podstawowych UE".

Aborcyjny Dream Team "wspiera" kobiety z Ukrainy

O działaniach organizacji aborcyjnych na terenie Polski informował Aborcyjny Dream Team na Instagramie. "Aborcja Bez Granic pomogła ponad 550 uchodźczyniom z Ukrainy w dostępie do aborcji. 5 osób z pośród tych 550 wyjechało ze wsparciem ABG na aborcję do zagranicznej kliniki. Pozostałe osoby uzyskały wsparcie w dostępie do aborcji farmakologicznej" – napisano.

"Dodatkowo Women Help Women organizacja członkowska Aborcji Bez Granic przesłała do ukraińskich organizacji feministycznych 10 tysięcy zestawów tabletek aborcyjnych, aby kobiety, które pozostały na miejscu mogły mieć dostęp do bezpiecznej aborcji" – czytamy dalej.

