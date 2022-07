"Chrześcijanie już dalej nie mogą się cofać". Solidarna Polska zbiera podpisy pod projektem ustawy

W piątek podczas konferencji prasowej w Sejmie politycy formacji kierowanej przez Zbigniewa Ziobro przedstawili zarys obywatelskiej inicjatywy i wskazali główne powody, które skłoniły ich do zaangażowania się w przedsięwzięcie.

Projekt ws. obrony wolności Chrześcijan

Na początku spotkania z dziennikarzami zaznaczyli, że projekt ma na celu zwiększenie ochrony chrześcijan.

– Mamy trzy miesiące na to i już dzisiaj proszę wszystkich tych, którym bliskie są wartości, o które walczymy, żeby zgłaszali się do naszych biur, do naszych parlamentarzystów. Także jest komitet zarejestrowany, od wczoraj już działa i mam nadzieję, że zbierzemy nie 100 a znacznie więcej tysięcy podpisów – powiedział Michał Wójcik.

– W ciągu ostatnich kilku lat mamy do czynienia z bardzo wieloma aktami agresji przeciwko chrześcijanom. Przepisy są niedoskonałe. Przepisy są nie niejednoznaczne, trzeba te przepisy poprawić. W Kodeksie Karnym pan minister Warchoł przygotował zmianę przepisów – kontynuował polityk.

– Jesteśmy zaniepokojeni skalą incydentów. Niestety przerywane są msze święte. Niestety atakowane są symbole religijne, symbole ważne nie tylko dla katolików. Są przecinane krzyże, są przerywane obrzędy, msze święte. My się na to nie zgodzimy i nie godzimy. Chcę powiedzieć, że chrześcijanie już dalej nie mogą się cofać. My musimy walczyć o wolność – tłumaczył Wójcik.

Narasta spór PiS z Solidarną Polską

Od dłuższego czasu sytuacja polityczna pomiędzy Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością staje się coraz bardziej napięta. Najnowsza odsłona konfliktu może dotyczyć ustawy wiatrakowej.

PiS ostrzega Solidarną Polskę i domaga się od polityków Ziobry wspierania działań rządu.

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą skuteczniejszego realizowania wspólnej polityki rządu. Celem uchwały jest lepsza koordynacja prac rządu w obliczu różnic między koalicjantami. Rozbieżności dotyczą przede wszystkich relacji Warszawy z Brukselą. Spory wewnętrzne między PiS a Solidarną Polską nasiliły się po publikacji tzw. kamieni milowych zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy.

