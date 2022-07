11 lipca Kościół wspomina św. Benedykta. W jaki sposób opat został patronem Europy?

Kim był św. Benedykt?

Św. Benedykt urodził się ok. 480 roku w Nursji we Włoszech. Był bratem bliźniakiem św. Scholastyki. Po zakończeniu szkoły, jego rodzice chcieli, by rozpoczął studia w Rzymie. Tak się stało. Benedykt rozpoczął naukę literatury i prawa. Czuł jednak, że nie pasuje do środowiska tamtejszej młodzieży, dlatego w wieku 20 lat zdecydował się na życie pustelnicze w Subiaco. Po trzech latach, na prośbę mnichów z pobliskiego klasztoru, został ich przełożonym.

Wielu zakonników nie rozumiało jednak surowości Benedykta, co prowadziło do nieporozumień. Benedykt postanowił przenieść się na południe i 529 roku założył własny klasztor na Monte Cassino.

Reguła św. Benedykta

Tam opracował swój model wspólnoty monastycznej. Zakonnicy musieli składać trzy śluby: stałości, zachowania obyczajów monastycznych i posłuszeństwa. W zgromadzeniu benedyktynów pozostały one do dnia dzisiejszego.

Reguła stworzona przez św. Benedykta, jak uważa sam autor, jest "drogą dla początkujących", "szkołą służby Bogu, w której nie pragniemy narzucać niczego, co byłoby zbyt ostre lub surowe". Z czasem Regułę tę zaczęły wykorzystywać także inne zakony. Pod koniec XVI wieku korzystało z niej ponad 100 zakonów. Oryginalny zapis Reguły spłonął w pożarze w Teano w 896 roku.

Główną cechą Reguły św. Benedykta jest umiar, tzw. "złoty środek". Zdaniem autora reguły umiar potrzebny jest we wszystkim: w modlitwie, uczynkach pokutnych, w pracy i w spoczynku, a także w jedzeniu i piciu. Autor Reguły zakłada, że celem życia powinna być służba Bogu i głoszenie Jego chwały. Dewizą św. Benedykta były słowa: Ora et labora – módl się i pracuj. Dużą część dnia zakonnego św. Benedykt przeznaczał na lectio divina, czyli czytanie Pisma Świętego.

Św. Benedykt patronem Europy

Św. Benedykt zmarł w Monte Cassino, w założonej przez siebie wspólnocie. Przed śmiercią przyjął Najświętszy Sakrament. Umarł na stojąco, podtrzymywany przez uczniów. Po śmierci został pochowany we wspólnym grobie z jego siostrą Scholastyką w oratorium św. Jana Chrzciciela. Relikwie świętego od VII wieku znajdują się we Fleury we Francji. Wcześniej były kilkukrotnie przenoszone.

Św. Benedykt został ogłoszony patronem Europy podczas Soboru Watykańskiego II przez papieża Pawła VI. W ten sposób Ojciec Święty chciał podkreślić rolę Reguły św. Benedykta, która stosowana w wielu zakonach w Europie, z każdym rokiem przyczyniała się do łączenia tradycji Wschodu i Zachodu oraz cywilizowania całego kontynentu.

Na przestrzeni lat, w tradycji św. Benedykt uzyskał miano patriarchy mnichów Zachodu. Papież Paweł VI ustanowił również święto liturgiczne św. Benedykta w Kościele katolickim, które przypada 11 lipca – na pamiątkę przeniesienia relikwii świętego do Fleury we Francji (11 lipca 673 r.).

Zdaniem św. Jana Pawła II Benedykt przyczynił się do powstania Europy, zasadzonej na chrześcijańskich wartościach. "On i jego naśladowcy wyrwali z mroków barbarzyństwa i wprowadzili na drogę cywilizacji i życia chrześcijańskiego wiele ludów, będąc ich przewodnikiem w budowaniu społeczeństwa dążącego do harmonii, rozkwitu wszelkich cnót i efektywności pracy i połączonego więzami miłości braterskiej"

