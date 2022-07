Benedykt XVI żyje. Świat obiegła fałszywa informacja o jego śmierci

W nocy z poniedziałku na wtorek na fałszywym koncie na Twitterze, którego właściciel podszył się pod przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec, opublikowano nieprawdziwą informację o śmierci Benedykta XVI. Wkrótce potem konto zostało usunięte.

Wiadomość o śmierci papieża emeryta, opublikowana na twitterowym koncie należącym rzekomo do niemieckiego biskupa Georga Bätzinga, zelektryzowała kręgi watykanistów, a także liczne media, głównie w krajach Ameryki Południowej. Została ona udostępniona m.in. przez byłego prezydenta Meksyku Felipe Calderóna, który następnie przeprosił publicznie za powielenie fałszywej wiadomości.

Wkrótce po zamieszczeniu fake newsa o śmierci papieża emeryta, profil, posługujący się nickiem @BischofBatzing, ale nienależący do przewodniczącego niemieckiego episkopatu, zniknął z Twittera. Chwilę wcześniej opublikowano na nim tweet informujący, że autorem fake newsa jest włoski haker Tommasso De Benedetti.

Kolejny fake news o śmierci Benedykta XVI

Nie jest to pierwsza fałszywa informacja o śmierci papieża emeryta. W marcu 2018 r. podobną wiadomość opublikował włoski dziennik internetowy "Il Quotidiano del Lazio", który następnie wycofał się z tej wiadomości, tłumacząc, że zaufał niewłaściwym źródłom. Z kolei w 2014 r. brytyjski tygodnik katolicki "The Tablet" zawiesił swojego watykańskiego korespondenta Roberta Mickensa, po tym, jak w komentarzu w mediach społecznościowych wypowiedział się on obraźliwie na temat Benedykta XVI, sugerując jego rychłą śmierć.

95-letni Joseph Ratzinger jest pierwszym papieżem od XV wieku, który dobrowolnie zrzekł się urzędu. Wcześniej w latach 1981-2005 był prefektem Kongregacji Nauki Wiary, blisko współpracując z Janem Pawłem II.

