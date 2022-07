Niemcy: Rekordowa pomoc ofiarom globalnych kryzysów. Caritas ujawnia

– Połączenie wojen, zmian klimatycznych i pandemii koronawirusa prowadzi do globalnego ubóstwa i kryzysu głodu na niespotykaną skalę. Na całym świecie 811 mln ludzi jest niedożywionych i głoduje, co jest liczbą dotychczas niespotykaną – powiedział w ostatnią środę we Fryburgu Bryzgowijskim dyrektor Caritas Oliver Müller, na którego powołała się w czwartek Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Jak zaznaczył, ekstremalne sytuacje kryzysowe są wynikiem przede wszystkim dramatycznych klęsk żywiołowych na skutek zmian klimatycznych oraz rosnącej liczby regionalnych konfliktów i wojen. Jego zdaniem, wojna prowadzona przez Rosję na Ukrainie i wynikający z niej brak dostaw zboża to tylko jeden z czynników.

Kryzysy i katastrofy

Müller zwrócił uwagę na to, iż kryzysy i katastrofy wzajemnie się wzmacniają. Np. agresja rosyjska ma wpływ na dostawy energii i bezpieczeństwo żywnościowe na całym świecie. Szef Caritas podkreślił, że kryzysy głodu w wielu krajach zbiegają się ze zubożeniem spowodowanym przez pandemię koronawirusa. W krajach, które w znacznym stopniu zależą od gospodarki gruntowej lub od importu żywności, nagłe wahania cen mogą działać jak szok gospodarczy i polityczny, prowadząc do protestów przeciw brakowi chleba, do zamieszek głodowych i przemocy. – W wielu przypadkach jest to dosłownie sprawa życia i śmierci – zauważył.

Dyrektor organizacji wezwał do wzmocnienia lokalnego zaopatrzenia, rynków regionalnych, a przede wszystkim drobnych rolników. Według niego, "tylko w ten sposób będziemy w stanie rozwiązać problem głodu na świecie".

Nowy raport Caritas

Z przedstawionego raportu wynika, że w ubiegłym roku niemiecka Caritas wsparła więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej. W 2021 roku zorganizowano projekty dla 6 mln osób w 77 krajach, wydając na to 96,2 mln euro, podczas gdy rok wcześniej budżet na ten cel wyniósł 82,7 mln euro.

Jednocześnie rekordowy poziom osiągnęły wpływy z darowizn i państwowego finansowania projektów.

Czytaj też:

Wysłannik niemieckiego Episkopatu przybył do Polski. "Chcę zobaczyć, jak to się dzieje"Czytaj też:

Austria: Delegacja episkopatu wybiera się z wizytą solidarności na Ukrainę