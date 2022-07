Rozpoczyna się nowenna w intencji Ojczyzny, o zachowanie od klęski głodu

Do włączenia się w modlitwę zachęcają Wojownicy Maryi. – Chcemy zaprosić wszystkich do modlitwy za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli wobec obecnych zagrożeń, kiedy całej Europie grozi głód – mówił w rozmowie z Radiem Maryja założyciel i duszpasterz wspólnoty Wojowników Maryi ks. Dominik Chmielewski SDB.

Nowenna do św. Andrzeja Boboli w intencji Ojczyzny

Nowenna rozpocznie się 14 lipca i potrwa do 22 lipca. Główną intencją modlitwy jest prośba o zachowanie Polski od klęski głodu. Jednak nowenna będzie również przygotowaniem do 100-lecia wywiezienia trumny z relikwiami św. Andrzeja Boboli przez bolszewików z Połocka na Białorusi do Moskwy.

– Kiedy bolszewicy uświadomili sobie, że przegrali Bitwę Warszawską, ze względu na szczególne nabożeństwo Polaków do Matki Bożej i św. Andrzeja Boboli, postanowili wywieść jego trumnę do Moskwy. Mieli też świadomość, że pozbawienie Polaków trumny św. Andrzeja Boboli będzie szczególnym ciosem dla naszego narodu. Dopiero po interwencji papieża Piusa XI, za tony zboża przekazane z Watykanu do Rosji, kiedy ta borykała się z potężnym głodem, ciało św. Andrzeja Boboli zostało przewiezione do Rzymu, a po kilku latach powróciło do Polski. Te wydarzenia chcemy szczególnie przypomnieć i zaprosić wszystkich do modlitwy za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli wobec obecnych zagrożeń, kiedy całej Europie grozi głód – wskazywał ks. Chmielewski.

Jak włączyć się w nowennę do św. Andrzeja Boboli?

Każdy, kto chciałby włączyć się w modlitwę w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, powinien przez dziewięć dni – od 14 do 22 lipca – odmówić między innymi modlitwę na dany dzień nowenny, litanię do św. Andrzeja Boboli, modlitwę w intencji Ojczyzny oraz "Pod Twoją Obronę".

Nowenna do św. Andrzeja Boboli potrwa do 22 lipca 2022 roku. Jej zwieńczeniem będą uroczystości na tzw. Bobolówce w Strachocinie, które odbędą się dzień później, czyli 23 lipca 2022 roku.

