Stop ideologii gender. Amerykańska diecezja wprowadza nowe zasady

Amerykańska diecezja Green Bay chce wprowadzić zasady, które zakażą stylu bycia sprzecznego z naturą. Chodzi o zmiany w przepisach edukacyjnych. Nowe zasady zostały wprowadzone w szkołach, które podlegają pod Green Bay. Zabraniają one m.in. zwracać się do innych niezgodnie z ich płcią, czy używać niewłaściwych dla siebie zaimków. Według wprowadzonych zmian, niedopuszczalne będzie również ubieranie się w sposób charakterystyczny dla płci przeciwnej.

Diecezja Green Bay sprzeciwia się ideologii gender

W placówkach znajdujących się na terenie diecezji jest również wymóg podziału toalet na damskie i męskie. Dzieci nie będą miały możliwości przyłączać się do drużyn sportowych płci przeciwnej. "Kościół naucza, że nasza tożsamość jako kobiety i mężczyzny jest elementem dobrego stworzenia Boga, że nasze ciało i tożsamość płciowa są darami Bożymi i, że powinniśmy zaakceptować i dbać o nasze ciała, tak jak zostały stworzone" – napisano w diecezjalnym regulaminie dot. szkół i edukacji.

Jak tłumaczy biskupstwo Green Bay, nowe zasady są odpowiedzią na działania środowisk LGBT i wprowadzanie ich ideologii do szkół. Będą one obowiązywały w 54 szkołach katolickich, które znajdują się na terenie diecezji Green Bay. Łącznie do tych szkół uczęszcza ok. 9 tys. amerykańskich dzieci.

Za łamanie antygenderowych zasad grozi kara w postaci zawieszenia w prawach ucznia lub wydalenia z placówki. Jednak najbardziej surowe konsekwencje będą dotyczyć przede wszystkim sprzeciwiania się nowym regulacjom. Zasady obejmą młodzież, ale również nauczycieli wolontariuszy, którzy działają na terenie tych szkół.

"Płci są tylko dwie". Apel lekarzy i naukowców z całego świata

Włoski biskup: Rodzina i wiara katolicka mogą powstrzymać ideologię gender