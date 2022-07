794 lata temu Franciszek z Asyżu został świętym Kościoła katolickiego

Kim był św. Franciszek z Asyżu?

Jan Bernardone to właściwe imię i nazwisko św. Franciszka. Urodził się w 1181 roku w Asyżu, we Włoszech. Jego ojciec był bogatym kupcem, sukiennikiem. W rodzinnym domu często nazywano go "Francesco", co miało oznaczać "Francuzik", ponieważ zamiłowaniem Jana był język francuski. Przezwisko to zostało z nim na całe życie, a jego imię z chrztu odeszło w zapomnienie.

W wieku 21 lat wziął udział w nieudanej wyprawie przeciwko Perugii i w 1202 roku dostał się w roczną niewolę. Ze względu na chorobę, po uwolnieniu wrócił do Asyża. Rozpoczął się czas nawrócenia Franciszka, który pod wpływem choroby uświadomił sobie, że chce służyć Chrystusowi.

Pewnego dnia w kościele San Damiano w Asyżu usłyszał głos Chrystusa, który przemawiał z ikony krzyża i kazał mu iść i odbudować kościół. W tym celu Franciszek sprzedał konia i zabrał kilka beli sukna ze sklepu własnego ojca. To spowodowało między nimi konflikt. W 1206 roku ojciec Franciszka zaprowadził go przed sąd biskupi. Tam orzeknięto, że Franciszek powinien zwrócić ojcu koszty. Franciszek miał wtedy powiedzieć, że nie ma ojca, po czym zdjął odzienie i oddał je ojcu razem z pieniędzmi, zostając w samej włosiennicy. Franciszek rozpoczął życie pokuty.

Sen papieża i reguła franciszkańska

W 1209 roku (niektóre źródła podają, że w 1210 roku) Franciszek miał poprosić papieża o zatwierdzenie napisanej przez siebie reguły. Ojciec Święty Innocenty III miał odmówić i wręczyć napomnienie Franciszkowi, jednak pod wpływem snu jaki miał tej nocy przed przybyciem Franciszka, zatwierdził regułę.

W śnie papież miał widzieć walące się mury bazyliki laterańskiej i obszarpanego młodzieńca, który ocalił Lateran, przez co urósł do rangi olbrzyma. Innocenty rozpoznał młodzieńca ze swego snu właśnie we Franciszku i zatwierdził franciszkański sposób życia. Jednak było to zatwierdzenie jedynie ustne. W ten sposób powstał zakon braci mniejszych. Papież Innocenty polecił jednocześnie braciom mniejszym głoszenie nawrócenia i pokuty.

Bracia mniejsi nie przyjmowali żadnych godności kościelnych. Nie posiadali również jakiejkolwiek własności. Sam św. Franciszek nie chciał być kapłanem. Pozostał jedynie diakonem.

Ze względu na swój styl życia św. Franciszek był nazywany Biedaczyną z Asyżu. Dzięki jego wsparciu powstał m.in. zakon klaryseki tercjarzy.

W 1223 roku św. Franciszek wybudował pierwszą w historii szopkę bożonarodzeniową, a we wrześniu 1224 roku otrzymał stygmaty, na stopach, dłoniach i w boku. Zmarł w sobotę 3 października 1226 roku, leżąc na własne życzenie nagi na ziemi. Przed swoją śmiercią Franciszek ułożył Pieśń Słoneczną, czyli Pochwałę Stworzenia.

Kanonizacja św. Franciszka

Już niecałe dwa lata po śmierci, 16 lipca 1228 roku Franciszek został ogłoszony świętym Kościoła katolickiego. Kanonizacji dokonał przyjaciel Franciszka papież Grzegorz IX. Uroczystości miały miejsce przed kościołem św. Jerzego w Asyżu (dziś jest to bazylika św. Klary). W uroczystościach brał udział m.in. król Jerozolimy, który na krótko przed śmiercią wstąpił do zakonu franciszkanów.

Św. Franciszek – patron ekologów

Św. Franciszek z Asyżu jest patronem ekologów. Patronat ten nadał w 1980 roku papież Jan Paweł II. Franciszek bardzo kochał przyrodę. Uważał, że to cudowny dar dany ludziom przez Stwórcę. Franciszek w sposób szczególny odnosił się do zwierząt i roślin – nazywał je braćmi i siostrami.

"„Świętego Franciszka z Asyżu słusznie zalicza się między tych świętych i słynnych mężów, którzy odnosili się do przyrody jako cudownego daru udzielonego przez Boga rodzajowi ludzkiemu. Albowiem on głęboko odczuł w szczególny sposób wszystkie dzieła Stwórcy i natchniony Bożym duchem wyśpiewał ową najpiękniejszą „Pieśń stworzeń”, przez które, szczególnie przez brata słońce, brata księżyc i siostry gwiazdy niebieskie, oddał należne uwielbienie, chwałę, cześć i wszelkie błogosławieństwo najwyższemu i dobremu Panu..". To fragment listu apostolskiego Jana Pawła II Inter sanctos, ogłaszającego św. Franciszka patronem ekologów.

W 1981 roku powstał Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA, który prowadzi działania edukacyjne i proekologiczne. Został założony przez franciszkanów z Krakowa.

Oprócz ekologii św. Franciszek patronuje także: franciszkanom, kapucynom, klaryskom, bernardynkom, albertynom i albertynkom, tercjarzom, Akcji Katolickiej, Włochom, Asyżowi, Bazylei, aktorom, niewidomym, robotnikom, tapicerom, ubogim, więźniom, kupcom, czy harcerzom.

