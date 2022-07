"Morderstwo 33. stopnia". Ks. Charles Murr o śmierci papieża Jana Pawła I

W książce "Morderstwo 33. stopnia" opisane zostały okoliczności śmierci papieża Jana Pawła I, którego pontyfikat trwał jedynie 33 dni. Autorem publikacji jest były sekretarz abp. Eduarda Gagnona ks. Charles Murr.

Śledztwo dot. obecności masonerii w Watykanie

Zdaniem kapłana, śmierć Ojca Świętego miała związek ze śledztwem dot. obecności członków masonerii w Watykanie, które prowadzone było właśnie przez abp. Gagnona. Hierarcha wskazał dwie osoby, które według niego niezaprzeczalnie przynależały do sekty masońskiej.

To kard. Annibale Bugnini, który był odpowiedzialny za stworzenie tzw. nowego rytu Mszy Świętej – Novus Ordo Missae, a także kard. Sebastiano Baggio. Abp Gagnon podkreślił, że związek obu kardynałów z tajną organizacją walczącą z Kościołem został potwierdzony przez Interpol.

O ile kard. Annibale Bugnini przebywał w roku 1978 w Iranie jako nuncjusz apostolski, o tyle kard. Sebastiano Baggio przebywał w Watykanie i pełnił dalej funkcje w Kurii Rzymskiej. Był on ostatnią osobą, z którą spotkał się papież Jan Paweł I przed śmiercią.

Spotkanie Jana Pawła I z kard. Sebastiano Baggio

Spotkanie poprzedzające śmierć Jana Pawła I miało dotyczyć usunięcia tego hierarchy z Watykanu, właśnie za przynależność do sekty masońskiej.

28 września wieczorem kard. Baggio przybył do Jana Pawła I. Z relacji gwardzistów szwajcarskich, którzy byli obecni pod drzwiami, wynika, że rozmowa była burzliwa i agresywna. Słychać było krzyk kardynała Baggio. Gwardziści mieli zgłosić niepokojący przebieg spotkania. Tymczasem o godz. 4:45 rano papieża Jana Pawła I znaleziono martwego.

Przyczyny śmierci papieża Jana Pawła I

Portal Life Site News przypomniał, że raport dot. przyczyn śmierci papieża Jana Pawła I zmieniał się kilkukrotnie. W ostatecznej wersji podano, że papież zmarł na zawał serca około godz. 23. Nie potwierdzono tego sekcją zwłok, a nawet badaniami krwi. Zdaniem ks. Charlesa Murra, Watykan przez kilkadziesiąt lat ukrywał informacje o przedśmiertnym spotkaniu Jana Pawła I z kardynałem masonem. Jedyna wzmianka na ten temat pojawiła się w "Time Magazine".

– Papież, który miał chore serce, przyjmował leki na nadciśnienie, jak sądzę, z powodu tego spotkania dwie lub trzy godziny później doznał zawału serca i zmarł. Teraz mówi się, no cóż, to nie jest tak naprawdę morderstwo… Zapytałem kardynała Gagnona, czy on myślał, że papież został zamordowany? A on powiedział: »Wiesz, Charles. Istnieje wiele sposobów na zabicie człowieka. Wierzę, że tak się stało. Wierzę, że to morderstwo. To, o czym mówię, jest morderstwem« – wspominał ks. Murr w wywiadzie dla portalu Life Site News.

Kapłan wskazał również, że raport dotyczący śmierci papieża Jana Pawła I nigdy nie został opublikowany. Teraz ks. Charles Murr wezwał do ujawnienia faktów dot. śmierci Ojca Świętego.

