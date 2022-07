"Pielgrzymka pokutna". Papież Franciszek o podróży do Kanady

Pielgrzymka papieża Franciszka do Kanady zaplanowana jest na przyszły tydzień, od 24 do 30 lipca. Podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty poprosił o modlitwę w intencji tej podróży. Podkreślił, że będzie to pielgrzymka pokutna.

Pielgrzymka pokutna do Kanady

– Drodzy bracia i siostry Kanady, przybędę do was przede wszystkim w imię Jezusa, by spotkać rodzime ludy. Niestety, w Kanadzie wielu chrześcijan, w tym także przedstawiciele zgromadzeń zakonnych, przyczyniło się do polityki asymilacji kulturowej, która w przeszłości na różne sposoby wyrządziła krzywdę rdzennym mieszkańcom – powiedział papież Franciszek po modlitwie Anioł Pański.

Ojciec Święty przypomniał, że w ostatnim czasie spotkał się z grupami reprezentującymi ludy tubylcze i wyraził "ból i solidarność z powodu tego, co doświadczyli". Franciszek wyraził również nadzieję, że zaplanowana pielgrzymka pokutna do Kanady "z łaską Bożą, przyczyni się do drogi uzdrowienia i pojednania, która już została zainicjowana". Papież z góry podziękował za przyjęcie w tym kraju oraz prosił o towarzyszenie mu w modlitwie.

Podczas podróży do Kanady papież odwiedzi m.in. miasta Edmonton, Quebec i Iqaluit.

"Pielgrzymka uzdrowienia i pojednania"

Portal ACIPrensa.com zauważa, że "oczekuje się, że papież Franciszek wyda przeprosiny w Kanadzie w imieniu Kościoła katolickiego". Chodzi o nadużycia popełnione wobec rdzennych uczniów w szkołach prowadzonych przez katolików w Kanadzie.

W ubiegłym roku kanadyjscy biskupi podkreślali, że wizytę Franciszka w Kanadzie potraktują jako "pielgrzymkę uzdrowienia i pojednania".

