Roczne przygotowanie do małżeństwa? Kolumbijski biskup alarmuje

Kolumbijski arcybiskup chce wprowadzenia poważnych zmian w sposobie przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Zmiany mają związek z dokumentem watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia z 15 czerwca tego roku.

Roczne przygotowania do sakramentu małżeństwa

Arcybiskup Ricardo Antonio Tobón Restrepo z Medelin chciałby przede wszystkim, aby przygotowania do sakramentu małżeństwa zostały wydłużone. Według nowych zasad przyszli małżonkowie mieliby przygotowywać się przez rok.

Zdaniem metropolity Medelin ten czas byłby dla narzeczonych czasem poznania siebie, ale też poznawania katolickiej wizji małżeństwa i rodziny. W trakcie rocznych przygotowań narzeczeni mieliby odbywać m.in. stosowne rekolekcje. Dodatkowo abp Tobón Restrepo chciałby, aby nowożeńcy mieli zapewnioną specjalną opieką duchową na okres 2-3 pierwszych lat małżeństwa. Taka opieka miałaby zostać zapewniona w ramach nowopowstałego duszpasterstwa dedykowanego młodym małżonkom.

Według kolumbijskiego hierarchy wielu młodych ludzi wstępując w sakramentalny związek małżeński, nie wie na co tak naprawdę się decyduje. Hierarcha z Medelin podkreśla, że brak dostatecznego przygotowania do sakramentu to jeden z głównych powodów częstego rozpadania się małżeństw. "Musimy zacząć zdawać sobie sprawę z poważnych wyzwań, które stoją przed nami, gdy tak wielu młodych ludzi nie chce się pobierać, inni pobierają się nie wiedząc, co robią, wobec tak krótkiego trwania wielu małżeństw i problemów z ważności całkiem sporej liczby celebracji małżeńskich. Wszystkie te problemy wynikają z braku ewangelizacji" – ocenił arcybiskup.

Abp Tobón Restrepo zwraca uwagę, że taki sposób przygotowania małżonków powinien być oparty na "dialogu, tworzeniu więzi, wspólnej modlitwie, oraz uczestnictwie w życiu liturgicznym Kościoła".

Czytaj też:

Papieska Akademia Życia za antykoncepcjąCzytaj też:

13 lipca obchodzimy Dzień Męża i Żony