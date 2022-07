20 lipca Kościół wspomina błogosławionego Czesława

Czesław urodził się w Kamieniu Opolskim ok. roku 1180. Był krewnym św. Jacka. Czesław, obok św. Jacka Odrowąża i Hermana Niemca, należał do księży z otoczenia biskupa krakowskiego, Iwona Odrowąża. Jak podają legendy, Czesław studiował w Pradze, Paryżu i Bolonii, a czas studiów miał ukończyć podwójnym doktoratem z teologii i prawa kanonicznego.

Bł. Czesław zakłada rodziny dominikańskie

Ok. 1220 roku jako kapłan diecezjalny, Czesław wstąpił do dominikanów. Habit wręczył mu sam św. Dominik. W 1222 roku przybył do Krakowa, razem z innymi współbraćmi. Był z nim także św. Jacek Odrowąż. W Krakowie przyjął ich Iwo Odrowąż w otoczeniu kleru i ludu. To pierwsi dominikanie, którzy zamieszkali w Krakowie. W 1225 roku dominikanie zostali zaproszeni do Czech przez biskupa Pragi zaprosił dominikanów. Wysłano tam m.in. Czesława, dlatego to on stał się założycielem rodziny dominikańskiej na ziemi czeskiej.

Po założeniu klasztoru w Czechach, Czesław udał się do Wrocławia. Tam również został ciepło przyjęty przez biskupa miejsca. W 1226 roku Dominikanie otrzymali we Wrocławiu kościół parafialny św. Wojciecha. Przez 5 lat Czesław pozostawał przeorem tego miejsca, po czym został wybrany na prowincjała. Jako prowincjał brał udział m.in. w kanonizacji św. Dominika w 1234 roku w Rzymie.

Bł. Czesław ratuje Wrocław

Według Jana Długosza, Czesław, dzięki swojej modlitwie uratował Wrocław od najazdu Tatarów w 1241 roku. Kiedy Wrocław został zajęty, wrocławianie postanowili bronić się poza murami obronnego grodu. Czesław miał być duszą całej obrony, na wzór bł. Sadoka w Sandomierzu, czy ks. Augustyna Kordeckiego podczas oblężenia Jasnej Góry. Według podania Czesław, wychodząc często na wały miasta, miał modlić się o ocalenie Wrocławia i zachęcać obrońców do oporu.

Gdy Wrocław wyszedł obronną ręką z tego najazdu, mieszkańcy przypisywali uratowanie miasta właśnie modlitwom i wstawiennictwu Czesława. Według Wrocławian, to właśnie wiara Czesława złamała siły nieprzyjacielskie. Podanie to uważane jest raczej za legendę, ponieważ w 1241 roku Wrocław został poważnie spalony przez Tatarów.

Bł. Czesław – patron Wrocławia

Według tradycji Czesław miał umrzeć 15 lipca 1242 r. Od razu po śmierci oddawano mu cześć równą świętemu. Niedługo po śmierci Czesława, nad jego grobem w kościele dominikanów we Wrocławiu, wystawiono ołtarz. W październiku 1713 roku papież Klemens XI zatwierdził cześć oddawaną bł. Czesławowi. Ciało błogosławionego spoczywa obecnie u dominikanów, w kościele św. Wojciecha, w osobnej kaplicy. W 1945 roku, podczas najazdu na Wrocław, kiedy cały kościół legł w gruzach, zachowała się jedynie kaplica z relikwiami bł. Czesława.

Bł. Czesław jest patronem Wrocławia.

