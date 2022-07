Arcybiskup Nowego Jorku popiera ks. Jamesa Martina i jego poglądy o LGBT

W ostatnim czasie kard. Timothy Dolan z Nowego Jorku udzielił silnego poparcia aktywiście ks. Jamesowi Martinowi i jego dysydenckiej grupie "Outreach", która popiera LGBT.

W liście opublikowanym pod koniec czerwca kard. Dolan pochwalił organizację, uruchomioną przez ks. Martina w tym roku. Kard. określił "Outreach" jako "ważną służbę". "Nikt nigdy nie powinien czuć, że jest odseparowany od Bożej miłości lub nie kwalifikuje się do Jego łaski i miłosierdzia" – napisał metropolita nowojorski.

Kardynał wyraził przy tym nadzieję, że konferencja, w której wzięli udział aktywiści transpłciowi i homoseksualni oraz wybitni katolicy dysydenccy, "wzmocni cię".

Cnota czystości – tak czy nie?

W swoim liście kard. Dolan pochwalił grupę "Outreach" za pracę na rzecz rzekomej "cnoty czystości". Jednak jak zauważa portal Life Site News, na stronie internetowej grupy nie ma żadnej wzmianki o katolickiej doktrynie o czystości. Wręcz przeciwnie ks. Martin wyrażał wcześniej pogląd, że homoseksualiści nie mają obowiązku żyć w czystości.

Ks. James Martin szczególnie zachęca do "małżeństw" osób tej samej płci. Dysydencki duchowny sugerował niejednokrotnie, że katolickie nauczanie o grzeszności aktów homoseksualnych nie jest "autorytatywne", a w ostatnim czasie ks. Martin próbował również bronić podawania blokerów dojrzewania dzieciom z dysforią płciową.

"Poglądy ks. Martina to herezja"

Przed czerwcową konferencją LGBT, do stanowiska ks. Jamesa Martina odniósł się były prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Mueller. – Martin nie może zmienić nauczania Kościoła na temat homoseksualizmu, nawet ze wszystkimi swoimi działaniami politycznymi, swoimi sieciami i całą propagandą, którą tworzy – ocenił wybitny niemiecki kardynał. – To, co robi, to herezja, absolutnie herezja. Nikt nie może tego usprawiedliwić – zwracał uwagę były perfekt Kongregacji Nauki Wiary.

