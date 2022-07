"To odbieranie życia". Kolejny wokalista opowiada się przeciw aborcji

Naim Darrechi to hiszpański wokalista. Jego twórczość nie jest popularna w Polsce, natomiast w Hiszpanii obserwuje go blisko 26 mln osób na TikToku. Darrechi ma 20 lat, ale w świecie muzyki zasłynął już w wieku 14 lat. Teraz nie bał się wziąć udziału w dyskusji o aborcji.

"W dyskusji o aborcji zawsze chodzi o życie dwóch osób"

Jeden z fanów zapytał muzyka, co sądzi o aborcji. Darrechi odpowiedział bez zawahania. – Aborcja jest przerwaniem życia. Kiedy kobieta jest w ciąży, jeśli niczego nie zażyje i nie podda się aborcji, zgodnie z naturalnym cyklem pojawia się nowe życie – podkreślił.

Tym, którzy popierają aborcję, ponieważ rzekomo "płód nie cierpi", wokalista odpowiedział, że nie chodzi o to, czy cierpi, czy nie. – Chodzi o to, że odbiera się życie. Życie, które społeczeństwo zlekceważyło – zwrócił uwagę Darrechi. – Mogę wejść do twojego domu, odkręcić gaz i odebrać ci życie, nie powodując twojego cierpienia. Dostanę 30 lat za takie morderstwo. Ale kiedy ktoś dokonuje aborcji, która jest tym samym, to nie tylko pozostaje na wolności, ale jeszcze my płacimy za nią z naszych podatków – argumentował.

Darrechi: To delikatny temat

Młody muzyk przyznał, że zdaje sobie sprawę, że jego poglądy nie są popularne. – Jestem pewien, że dostanę negatywne komentarze za to, że myślę tak, jak myślę, ale nikt mi nie powie, że aborcja nie jest odbieraniem życia – wskazał.

Darrechi odniósł się także do ciąży, do której doszło w wyniku gwałtu. – Zanim obrzucicie mnie błotem, zatrzymajcie się na chwilę i pomyślcie: Jaką winę za ten gwałt ponosi osoba, którą nosicie w sobie? Czy naprawdę sądzicie, że to dziecko będzie złym człowiekiem? Czy nie lepiej byłoby zapewnić (kobiecie w ciąży – red.) bardzo duże odszkodowanie za poniesioną krzywdę i pomoc psychologiczną, której będzie potrzebowała? Dokładanie jej kolejnej traumy i brak pomocy nie są rozwiązaniem. Koniec końców, dziecko nie ponosi żadnej winy za to, co się stało – tłumaczył młody wokalista.

Czytaj też:

Amerykański raper ocenzurowany na Spotify za sprzeciw wobec "Pride Month"Czytaj też:

"Aborcja to rasistowskie ludobójstwo". Raper Kenye West uderza w przemysł aborcyjny