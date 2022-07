Papieska Akademia Życia: Nauczanie Kościoła na temat antykoncepcji nie uległo zmianie

W ostatnim czasie Papieska Akademia Życia opublikowała książkę pod tytułem "Teologiczna etyka życia”. Pismo, Tradycja, Wyzwania Praktyczne. Jest to zbiór esejów, które zostały zaczerpnięte z trzydniowego interdyscyplinarnego seminarium sponsorowanego przez Papieską Akademię Życia.

O publikacji poinformował portal Life Site News, zwracając uwagę, że książka promuje antykoncepcję i sztuczne zapłodnienie, w taki sposób jakby do tej pory nie zostały one w sposób jednoznaczny potępione przez Kościół katolicki. Z publikacji wynika, że obie te kwestie są tematami, nad którymi należy podjąć społeczną dyskusję.

Członek Papieskiej Akademii Życia: Magisterium nie zmienia nauczania

Członek Rady Dyrektorów Papieskiej Akademii Życia i prezes Fundacji Jérôme Lejeune w Hiszpanii Dr Mónica López Barahona odniosła się do medialnych doniesień na temat publikacji. Podkreśliła, że książka nie zmieniła bioetycznego magisterium Kościoła. – Nie jest prawdą, że Kościół czy Magisterium zmieniły swoje kryteria moralne w odniesieniu do niektórych kwestii bioetyki. Nie jest prawdą też to, że Watykan rozpoczął proces przeglądu tych kwestii – tłumaczyła López.

Członek Rady Dyrektorów Papieskiej Akademii Życia wskazała, że publikacja nie stanowi oficjalnego stanowiska Akademii. – A tym bardziej nie oznacza zmiany w nauczaniu Magisterium Kościoła, które, jak dobrze wiadomo, jest przekazywane jedynie w encyklikach papieskich, instrukcjach Kongregacji Nauki Wiary oraz deklaracjach Magisterium – mówiła.

Publikacja Papieskiej Akademii Życia zawiera sprzeczności

Dr Mónica López Barahona przyznała, że "niektóre stwierdzenia zawarte w tomie wydają się być sprzeczne z Magisterium Kościoła". Chodzi m.in. o wypowiedzi opowiadające się za "możliwą zasadnością antykoncepcji w niektórych przypadkach", które popierałyby "uzasadnienie pewnych homologicznych technik wspomaganego rozrodu w określonych warunkach (bez utraty embrionów)", a także „nieistnienie z natury rzeczy i czynów złych".

Stanowiska te naruszałyby to, co zostało zapisane w encyklikach Humanae vitae, Donum vitae i Veritatis splendor. Jednak członek Papieskiej Akademii Życia zwróciła uwagę, że stanowisko zawarte w encyklikach także zostało ujęte w publikacji.

Doktor zauważyła, że publikacja Wydawnictwa Watykańskiego „potrzebowała bardziej rozważnego procesu opracowywania i publikacji oraz zaangażowania wszystkichdykasterii, takich jak Kongregacji Nauki Wiary" która zdaniem dr López Barahony "powinna przejrzeć tekst przed publikacją".

