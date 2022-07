Ks. Glas: Potrzebujemy kapłanów idących na front, a nie "ciepłych kluch" siedzących za biurkiem

Na kanale PCh24.tv ksiądz Piotr Glas odniósł się do głośnej w ostatnich dniach sprawy ks. Andrzeja Dębskiego. – Jeżeli dzieje się coś dobrego, coś ważnego, to szatan z miejsca zaczyna wykorzystywać swoich sługusów, żeby to powstrzymali. To są niestety świeccy i duchowni – ocenił kapłan. Przypomniał w tym miejscu o nowennie za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, której zwieńczenie odbędzie się w sobotę 23 lipca na tzw. Bobolówce w Strachocinie.

– Dzieją się wielkie rzeczy i nagle wypływa skandal z polskim kapłanem. To co wiemy, to wierzchołek góry lodowej. Pytanie brzmi: kto następny i jak głęboko ten rak sięga? Nie chodzi bowiem tylko o odcięcie jakiejś małej narośli, ale o ostateczne pokonanie choroby – tłumaczył ks. Glas.

Ks. Glas: Ludzie są rozgoryczeni

Duchowny zwrócił uwagę, że do Polski wchodzi to, co jeszcze nie tak dawno było znamienne dla państw zachodnich. – Przy dzisiejszej sile mediów ten rozprysk jest olbrzymi i potężnie rani. Ludzie patrząc na to myślą sobie: jeśli tak się sprawy mają, jeśli tak znani ludzie, tak aktywni robią takie rzeczy, to co to za księża? Dlatego jest taka nienawiść do księży, bo ludzie są rozgoryczeni – zauważył. Podkreślił, że w takich momentach obowiązkiem Polaków jest proszenie św. Andrzeja Boboli o wstawiennictwo.

– Św. Andrzej Bobola był człowiekiem wielkiego temperamentu i takich dzisiaj kapłanów potrzebujemy! Nie ciepłych kluch, które będą siedzieć za biurkiem i uprawiać na komputerze wielką teologię! Potrzebujemy kapłanów, którzy idą na front! – zachęcał ks. Glas. Zaapelował, że dziś trwa walka o ludzkie dusze. – Wyrywanie dzisiaj poszczególnych szatanów z ludzkich dusz, ratowanie ludzi przed piekłem… Dzisiaj już nie ma masówki. Dzisiaj jest walka wręcz z szatanem o każdego człowieka tak jak robił to św. Andrzej Bobola nawracając na katolicyzm – przypomniał kapłan.

"Św. Andrzej Bobola nie otwierał Drogi Synodalnej"

Ks. Glas zauważył, że św. Andrzej Bobola "nie mówił prawosławnym, że wierzymy w tego samego Boga, nie towarzyszył im, nie dialogował, nie otwierał Drogi Synodalnej tylko mówił wprost: jesteście w błędzie! Jesteście w schizmie! Zbawienie jest w Kościele Katolickim!". Zdaniem kapłana, obecnie "taka postawa jest niemal niewyobrażalna".

– Dla mnie św. Andrzej Bobola jest wzorem jako kapłana. Nie zza biurka, nie teoretycznie, nie wymądrzać się, tylko iść z szablą Ducha Świętego do ludzi i walczyć o ich zbawienie – wyznał ks. Piotr Glas. Dodał, że "ofensywa szatańska jest straszna szczególnie w Polsce" – jednym z ostatnich na świecie bastionów katolicyzmu.

