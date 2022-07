Human Life International Polska: Joe Biden chce, aby istniało prawo do aborcji

W rozmowie z Radiem Maryja prezes Human Life International Polska mówiła o sytuacji w Stanach Zjednoczonych w związku z unieważnieniem wyroku Roe kontra Wade. Ewa Kowalewska zauważyła, że Joe Biden i Partia Demokratyczna "robią wszystko, żeby tzw. prawo do aborcji było możliwe do wykonania i szukają wszelkich możliwych sposobów". – Nie ma prawa do aborcji, ale Joe Biden i demokraci próbują pokazać, że amerykańska kobieta została pozbawiona praw. Kłamią, bo decyzja Sądu Najwyższego przesunęła tą decyzję do władz stanowych, które są wybierane w wyborach – zaznaczyła ekspert.

Kowalewska: Prezydent Biden kładzie na łopatki

W ostatnich dniach Joe Biden podpisał dekret, który umożliwia dostęp do pigułek aborcyjnych bez żadnych ograniczeń. – Pigułka aborcyjna jest bardzo niebezpieczna. Kobiety umierają, już nie mówiąc o innych powikłaniach. Prezydent, który jako wartość dla narodu proponuje zabijanie dzieci, to samo w sobie kładzie na łopatki – komentowała prezes Human Life International Polska.

Kowalewska zwróciła uwagę, że władze i służby w USA nie reagują na pojawiające się wciąż ataki na centra pomocowe dla kobiet w ciąży, a także kościoły katolickie. Dodatkowo, pojawiła się promocja turystyki aborcyjnej. – Promocja turystyki aborcyjnej, pomysły żeby robić statki aborcyjne na Zatoce Meksykańskiej. (…) Im wcale nie zależy, żeby pomagać kobietom, tylko tak mówią. Chcą na nich zarabiać i po prostu zabijać dzieci – zaznaczyła prezes organizacji.

Z kolei prezydent Biden zlecił Departamentowi Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych przyjrzenie się działalności zwolenników obrony życia. Sytuację wokół aborcji wykorzystują sekty, w tym sataniści. – Sataniści w Ameryce mają swoje prawa i non stop podają do sądów, że ich prawa religijne, które są zabezpieczone w konstytucji, są łamane. Każdy ma prawo do swojej religii. Aborcja jest ich obrządkiem elementarnym, w związku z tym powinni być wyjątkiem. Także ze względu na wolność religijną. Na razie żaden sąd nie przyznał im racji, ale cierpliwie drążą – tłumaczyła prezes HLI Polska.

