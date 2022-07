Pielgrzymka Franciszka do Kanady. "Pojednanie to zadanie nie tylko Kościoła, ale całej Kanady"

Od niedzieli papież przebywa w Kanadzie. Ojciec Święty udał się tam z pielgrzymką pokutną, by spotkać się z rdzennymi mieszkańcami tego kraju, aby, jak głosi hasło podróży, "kroczyć razem" drogą pojednania i uzdrowienia.

Ze względu na rożnicę czasu (8 godzin) główne poniedziałkowe wydarzenia będą miały miejsce wieczorem i w nocy czasu polskiego. Papież spotka się w poniedziałek z przedstawicielami ludów tubylczych w Maskwacis. To region oddalony o 100 km od Edmonton, gdzie znajdowały się rezerwaty czterech indiańskich plemion z Kanady zachodniej. To właśnie tam zaplanowano spotkanie z wodzami i starszymi ludów tubylczych.

Marty: Jest to wielkie błogosławieństwo

Później Franciszek uda się do Edmonton, by odwiedzić parafię Najświętszego Serca – główny ośrodek duszpasterstwa ludów tubylczych w tym mieście od ponad 30 lat. Zdaniem przedstawiciela miejscowych Indian Freniego Marty, fizyczna obecność Ojca Świętego jest "poniekąd ważniejsza niż słowa".

– Słyszałem jego (papieża Franciszka – red.) przeprosiny w Rzymie i były to ważne słowa. Jednakże będzie jeszcze ważniejsze, kiedy zabrzmią one tutaj, bo to tu wszystko się wydarzyło. Ważne jest nie to, co powie, ale że powie to tutaj, że na tej ziemi postawi swoją stopę. Jego przeprosiny na miejscu dawnej szkoły rezydencjalnej w Maskwacis są dla nas o wiele bardziej wymowne, bardziej wzruszające. Jesteśmy też pod wielkim wrażeniem, że Papież przybywa do kościoła Pierwszych Narodów w Edmonton. Nigdy się nie spodziewałem, że do tego dojdzie. Jest to wspaniałe. Jest to wielkie błogosławieństwo – wyznał Frenie Marty.

Kard. Czerny: To nie tylko pokuta i prośba o wybaczenie

W rozmowie z włoskim dziennikiem Avvenire prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowiekakard. Michael Czerny z Kanady podkreślił, że celem pielgrzymki Ojca Świętego do Kanady nie była tylko pokuta i prośba o wybaczenie. Zdaniem kardynała celem jest również przekazanie impulsu dla społeczeństwa w Kanadzie, by okazywało więcej szacunku rdzennym mieszkańcom i doceniało ich kulturę.

– Konsekwencje wczorajszych grzechów przetrwały i każdy jest wezwany, aby je przezwyciężać. Kanadyjczycy, nie tylko katolicy, potrzebują lepszego zrozumienia dynamiki kolonializmu wewnętrznego, nie tylko kolonializmu obcych mocarstw wkraczających na ich terytorium – podkreślił prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Z kolei pochodzący z Kanady ks. Guy-Réal Thivierge z Dykasterii ds. Wychowania i Kultury zwrócił uwagę, że pojednania nie da się zadekretować. – Pojednanie buduje się razem jedynie na podstawie prawdy – wskazał ks. Thivierge. Jego zdaniem pojednanie z ludami tubylczymi nie dotyczy wyłącznie Kościoła katolickiego, ale całej Kanady.

