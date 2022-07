USA: Protest przeciwko propozycjom ograniczania wolności lekarzy

Administracja prezydenta Joe Biden chce zmusić pracowników amerykańskiej służby zdrowia do wykonywania procedur zmiany płci, żądać od ubezpieczycieli pokrycia ich kosztów, a także wprowadzić nakaz wykonywania aborcji "z wyboru".

Oświadczenie episkopatu USA

Przewodniczący kilku właściwych komisji episkopatu USA wystosowali oświadczenie, w którym przypomniano o trosce i zaangażowaniu Kościoła w dziedzinie medycyny. Zaznaczono, że placówki służą wszystkim, bez względu na rasę, płeć, system wierzeń czy jakąkolwiek inną cechę. "Ta sama doskonała opieka zostanie zapewniona w katolickim szpitalu wszystkim pacjentom, w tym pacjentom określającym się jako transseksualiści, czy to w przypadku złamanej kości czy raka, ale nie możemy robić tego, czego zabrania nasza wiara. Sprzeciwiamy się szkodliwym procedurom, a nie pacjentom" – czytamy w oświadczeniu, cytowanym w czwartek przez Katolicką Agencję Informacyjną (KAI).

Biskupi stwierdzili, iż regulacje proponowane przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA zagrażają zdolności placówek katolickich do wykonywania posługi i praktykowania medycyny. "Upoważniają one pracowników służby zdrowia do wykonywania operacji zmieniających życie, polegających na usuwaniu całkowicie zdrowych części ciała" – podkreślili. Jednocześnie przedstawiciele Kościoła nie wierzą w zapewnienia Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej USA, iż będzie respektować prawa dotyczące wolności religijnej, bowiem aktywnie walczy z orzeczeniami sądów, które uznały, że naruszył prawa dotyczące wolności religijnej. "Jest to pogwałcenie wolności religijnej i zła medycyna" – stwierdzili autorzy oświadczenia.

"Proponowane przepisy ogłaszają, że Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej rozważa również, czy zmusić pracowników służby zdrowia do wykonywania aborcji wbrew ich woli pod groźbą utraty pracy. Wzywamy Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA do wyraźnego zdezawuowania wszelkich takich zamiarów" – napisali przedstawiciele amerykańskiego episkopatu.

