Polska diecezja pomaga ofiarom handlu ludźmi w Afryce

W kampanii "WOLNI – nieWOLNI: rehabilitacja i reintegracja ofiar handlu ludźmi w Afryce" biorą także udział Papieskie Stowarzyszenie "Pomoc Kościołowi w Potrzebie" oraz Fundacja "HAART Poland".

Do udziału w pomocy ludziom już uwolnionym zachęcił swoich diecezjan biskup kaliski Damian Bryl.

Pomoc diecezji

W ubiegłym roku objęto pomocą diecezję Bouar w Afryce Środkowej, natomiast obecnie pomoc otrzymają ofiary handlu ludźmi w Kenii. – Chcemy wesprzeć programy resocjalizacyjne pomagające powrócić do normalnego funkcjonowania – mówił Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI) biskup kaliski Damian Bryl. Duchowny dodał, że "wrażliwość misyjna pozwala pogłębiać wiarę". – Zawsze autentyczna wiara w Jezusa prowadzi do otwarcia serca i rozgrzewa to serce, by było wrażliwe na tych, którzy o Chrystusie nie słyszeli, a z drugiej strony – zaangażowanie w sprawy misyjne pogłębia naszą miłość do Chrystusa – podkreślił biskup. Jednocześnie zachęcał swoich diecezjan, aby włączali się w tego typu akcje pomocowe.

– Zależy nam, żeby nasza diecezja uczestniczyła w takim projekcie przynajmniej raz w roku. Chcemy przez to kształtować wśród naszych wiernych wrażliwość na sprawy misji Kościoła – zadeklarował bp Damian Bryl. Przypomniał też, iż diecezja na co dzień wspiera dzieła, które wskazuje papież, a także pomaga misjonarzom w różnych stronach świata.

Kampania

Kampania "WOLNI – nieWOLNI" rozpocznie się w diecezji kaliskiej 30 lipca, w ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi, a zakończy 18 października, w Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. W niedzielę, 31 lipca w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu podczas każdej Mszy Świętej. kapłan z Afryki będzie głosił kazania oraz zbierał ofiary do puszek na reintegrację ofiar współczesnego handlu ludźmi.

Pomoc ofiarom handlu ludźmi polega na ich całościowej rehabilitacji w ośrodku w Nairobi, stolicy Kenii. Wpłat można dokonywać na Fundusz Misyjny Diecezji Kaliskiej.