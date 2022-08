Wyruszyła 42. Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę

Hasło tegorocznych rekolekcji w drodze brzmi: „Rodzina Nadzieją Kościoła”. - Czas pielgrzymki, fizycznej i duchowej, przyniesie błogosławiony owoc nawrócenia jeśli w moim sercu odnowię relacją do Jezusa i do moich najbliższych których Pan Bóg mi daje - mówił do pątników bp Grzegorz Suchodolski. Pątnicy mają do pokonania 350 km.

Nawiązując do znaku i hasła tegorocznej pielgrzymki duchowny wskazał, że dziś możemy dostrzec jak wielu fałszywych proroków ostatnio próbowało nam wmówić jak ma wyglądać rodzina, małżeństwa; jakie mają być wzajemne relacje pomiędzy mężczyznami i kobietami, między rodzicami a dziećmi. Obecnie możemy także dostrzec sporą liczbę nie zawsze bożych proroków, którzy chcieli nam opisywać rzeczywistość Kościoła i określać zasady jego funkcjonowania - stwierdził biskup.

Pielgrzymka na Jasną Górę

- W czasie pielgrzymki chcemy pochylić się nad tą podwójną rzeczywistością rodziny i Kościoła – tych dwóch podstawowych wspólnot w których każdy wzrasta i które mają być dla nas wsparciem - wskazał biskup.

- Widzimy, że wiele rodzin i wspólnot parafialnych „legło w gruzach”, dlatego, że nie byliśmy skoncentrowani na tych, którym mamy służyć - stwierdził bp Suchodolski. Ocenił, że odbudowa rodziny i Kościoła nie dokona się tylko poprzez zmianę struktur instytucji prawa, ale za sprawą odnowienia relacji w swoim sersu: najpierw do Boga, a następnie - wzajemnie do siebie.

Przed wyruszeniem Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej jej kierownik ks. Paweł Bielecki powiedział, że najdłuższa i najtrudniejsza jest ta droga, która wiedzie do ludzkiego serca. "I to sobie stawiamy za cel tegorocznej pielgrzymki, aby zjednoczyć nasze serce z Bożym sercem" - powiedział duchowny.

Pielgrzymi z Siedlec do Częstochowy mają do pokonania 350 km. Pierwsza grupa Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej wyruszyła z Włodawy w niedzielę 31 lipca. 1 sierpnia na szlak pątniczy wyszły grupy kolumny bialskiej z Białej Podlaskiej oraz Łosic.

Pielgrzymi z diecezji siedleckiej wchodzą na Jasną Górę 14 sierpnia. W pielgrzymce podlaskiej pątnicy pielgrzymują w 26 grupach, które są podzielone na dwie kolumny: bialską i siedlecką. Ten podział podyktowany jest podziałem geograficznym diecezji (dekanaty) oraz względami bezpieczeństwa.

W zeszłym roku w pielgrzymce brało udział ok. 2 tys. osób. W trakcie pielgrzymki można jeszcze dołączyć do danej grupy i się zapisać

